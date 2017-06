Solicita juicio de nulidad

Por la inhabilitación de 1 año como funcionario público, después de comprobar que otorgó al menos 3 permisos de manera irregular, el ex director de Fiscalización, Héctor Gómez Fernández inició un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

A principios de año, el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez anunció una demanda penal contra Gómez Fernández, por detectar el otorgamiento de permisos de venta de alcohol de manera irregular o sospechosa.

Aunque el primer edil había mencionado que la sanción propuesta sería por lo menos de 5 años, la sanción quedó en solo 1 año de inhabilitación.

Al ser notificado de la resolución mediante el oficio CM-PRA-084-16 durante el mes de mayo, el ex funcionario decidió agotar sus recursos legales y solicitar juicio de nulidad para dicha sanción, que a su vez tiene número de expediente 6/6/17.

Trascendió que el Gobierno Municipal ya dio contestación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual se encuentra en el deshago de pruebas y alegatos.

El ex titular de Fiscalización es también militante activo del Partido Acción Nacional (PAN), institución que no ha iniciado procesos de sanción porque aún no hay una resolución definitiva, y después de que concluya el proceso legal, podrían evaluar si se involucrarán en este caso.