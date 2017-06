El Santiago Bernabéu, una visita obligada y costosa

La visita al Santiago Bernabéu se ha vuelto en un punto obligado para todos los que visitan la capital de España.

La casa del Real Madrid se ha vuelto un importante punto turístico y de negocios para todo aquel que quiere sentirse parte del club más grande del siglo pasado y actual bicampeón de Europa.

Y se dice de negocios porque todo se cobra en el Bernabéu. Desde la visita, hasta tomarse una foto hasta tener una monedita de recuerdo.

Los días en que no hay juego, el estadio se convierte en un museo que incluye visita guiada por todo el estadio.

Uno puede entrar a éste por 24 Euros (512 pesos) en visita no guiada, 30 (640) si quieres guía o cinco más (106) si quieres una guía virtual.

El primer punto consiste en ir hasta lo más alto del estadio para tomar una foto panorámica. Enseguida comienza el recorrido por el museo. Una sala interactiva donde podrás observar toda la historia del club; después una serie de hologramas donde se verán las marcas de las leyendas del club, sus títulos ganados y a la actual plantilla interactuando.

Después vienen los fotomontajes, donde podrás tomarte una foto con un miembro del equipo, hasta con el técnico Zinedine Zidane. Todo por 10 Euros más (213).

Después viene la visita al terreno de juego. Donde uno se puede sentar en la mismísima banca donde monstruos como Alfredo Di Stéfano, Vicente del Bosque, Leo Benhakker, Jorge Valdano, José Mourinho y ahora Zidane, entre otros han dirigido al club merengue.

Está la sala de trofeos donde se encuentra desde el primer título ganado hasta las 12 "orejonas", las de los títulos de Europa.

Y ahí viene el otro golpe al bolsillo, si uno quiere sacarse foto con la doceava, debe de "caerse" con otra lana.

Finalmente uno se pasea por el vestuario, donde Ronaldo, Benzemá y compañía se preparan para el juego.

Uno no puede abandonar la Casa Blanca sin pasar por la tienda oficial. Donde un banderín te vale 20 Euros (427) y una camiseta de Cristiano Ronaldo 85 (1815 pesos).

Todo cuesta en la Casa Blanca, el señorío del Madrid tiene su precio y saben que es caro. Y hay quienes lo pagan, todo por ser parte de la historia del club más grande del mundo.