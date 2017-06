*** ADICCIONES : ¿Y EL DIAGNÓSTICO?



La Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, a cargo de Elías Lira, convocó ayer a una rueda de prensa para presentar el “Diagnóstico de adicciones en León”.



*** LO QUE YA SABEMOS



A la mera hora pues no se entregó tal diagnóstico, que dijeron se enfocó en la Zona Centro y Piletas. Se repitieron los datos de alarma para León de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas de 2014.



*** ESTRATEGIA, ¿CUÁL?



Se presumió una estrategia en la que participarán un ejército de dependencias municipales, estatales y organizaciones sociales, pero tampoco se dieron detalles de qué harán, cómo, cuándo, dónde. Mmmm, que discretos.

***FOX, MÁRQUEZ Y OTROS



Vicente Fox insiste, ahora en cadena nacional en el programa “Despierta con Loret” con que: “Mi preferido del PAN sería Miguel Márquez (presidencial al 2018), Miguel anímate Miguel, no te me rajes”. Lo mismo dijo el sábado a la prensa local en el Centro Fox. Eso sí, aclara, no es su único “gallo”, le gustan varios como el mismo Rafa Moreno Valle, y los priístas Pepe Narro y Luis Videgaray.



*TIEMPO SE AGOTA



Márquez voló el viernes pasado a Japón para promover lazos económicos y de amistad con el principal socio de Guanajuato, nada ha dicho del empujón de su paisano de treparse a la carrera presidencial. El Gobernador mantiene una indefinición sobre ese tema y el tiempo de decidir se agota, sino es que ya.



*ROMERO SÍ, PERO...



Aunque con Márquez no tiene Fox una relación estrecha, sí de respeto mutuo, lo avienta al ruedo con más ánimo que al otro paisano, Juan Carlos Romero Hicks, quien lo sucedió en la gubernatura y con quien compartió responsabilidades en su relación Presidente-Gobernador. Le reconoció que sería “un gran Presidente”, pero en su expresión hizo evidente que le “falta punch”, que tampoco se ve en Márquez.



*NIEGA AL PAN



Cuando el periodista Enrique Campos le preguntó ¿sigue usted siendo panista?, Fox respondió con otra pregunta “¿cuándo fui?”, luego ya tira un rollo que con lo que se identifica es la ideología de centro que promueve el libre mercado, el respeto a los derechos humanos, bla, bla. En dos palabras, el ex Presidente borró su pasado como militante del que oficialmente ya no se reafilió en diciembre de 2012.



*PEÑA, HALAGOS



Luego dijo que el presidente Enrique Peña ha tenido desaciertos que más bien atribuyó al manejo informativo en el caso Ayotzinapa y la Casablanca, y aplaudió el concretar la reforma energética que él y otros presidentes no pudieron lograr, así como la educativa, y el empleo en el Bajío y otras regiones.



*EL YOUTUBER



Fox Quesada fue invitado, le dijo Carlos Loret, para hablar de su nueva faceta como “youtuber” (personas que se dedican a subir videos a Youtube), luego del reciente video que promueve en contra del presidente Donald Trump en colaboración con la cadena de noticias CNN, y adelanta habrá otros.

***ASAMBLEAS PRI



El PRI celebró ayer a mediodía las asambleas municipales para elegir aproximadamente algo más de 600 delegados que habrán de acudir a la próxima Asamblea Nacional Extraordinaria del 12 de agosto.



*CHICO HERRERA CRITICA



El senador y también suspirante al 2018, Miguel Ángel Chico, declaró que con las asambleas municipales de ayer “se perdió la oportunidad de buscar la unidad del partido, se manejó por debajo del agua, con mucho sigilo para ellos poder llevar sólo gente de su corriente, más que el número era un ejercicio importante para abrirlo a la militancia y a las diferentes corrientes al interior del partido”.



*ADIÓS AL DEBATE



El afín a la corriente de Yulma Rocha, el delegado federal del Fifonafe (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal), Alejandro Arias, fue otro que cuestionó en redes sociales el que se convocara en un horario laboral (lunes, 11 de la mañana) que inhibe la participación de la militancia y no se aprovechó la oportunidad de que las asambleas municipales fueran un foro amplio para el debate y la propuesta.



*SANTIAGO RESPONDE



El dirigente estatal y diputado local, Santiago García, respondió que todo salió bien porque se emitieron las convocatorias con suficiente tiempo en todos los comités municipales y en todos los casos resultaron con planillas de unidad; a las críticas de sus opositores, sólo dice que siempre se quejan.



*BRONCA EN CELAYA



Donde hubo la principal bronca fue en Celaya, donde los afines al senador Chico Herrera abandonaron molestos la asamblea, pues pedían que se cancelara por no haber quórum. Santiago García dice que se les invitó a presentar su planilla o sumarse a la de unidad, y no quisieron. Y le reviró a Chico que en todo caso el dirigente local y regidor, Jorge Montes (afín al Senador), debió convocar.



*ASÍ LLEGA OCHOA



Bajo este panorama de constante enfrentamiento de tribus es que llega mañana el jefe nacional, Enrique Ochoa, a presentar a la nueva delegada para Guanajuato, la senadora chihuahuense Graciela Ortiz González.

***AZUL Y HOTELEROS



La diputada federal leonesa, Azul Etcheverry Aranda, acompañó a hoteleros de Guanajuato y San Luis Potosí a una reunión con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para plantearle sus preocupaciones. El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles, Rafael García, señaló los problemas que enfrentan por la inseguridad en varias regiones del País y por la competencia desleal de los servicios de hospedaje.



*SAN MIGUEL, AL FULL



La presidenta de la Asociación de Hoteles de San Miguel Allende, Laura Torres, solicitó apoyo para realizar un estudio de cargas turísticas en función de aminorar el daño a la infraestructura de ciudades patrimonio ante la saturación en que se encuentran los hoteleros de ese municipio.



*CELAYA, A LA BAJA



Por el contrario, Miguel Cano Montes, presidente de la Asociación de Hoteles de Celaya, presentó un proyecto para rescatar su Centro Histórico a través de un corredor peatonal que conecte los principales atractivos con los que cuenta Celaya, ya que la ocupación hotelera ha ido a la baja en los últimos meses.