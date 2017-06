Acusan fueron despedidas por no apoyar a Sinhué

En Dolores Hidalgo, Anaís Lorena Romero Hernández, subdirectora de Desarrollo Social, y Margarita Aguilar, coordinadora del Centro Gerontológico del DIF, denunciaron que fueron despedidas de su Municipio por no apoyar el proyecto político de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.



Ambas declararon en entrevista a am que fueron despedidas por respaldar la aspiración del senador Fernando Torres Graciano y no alinearse con el alcalde panista Juan Rendón López, quien promueve el apoyo a favor del Secretario de Desarrollo Social del Estado para ser el candidato a la gubernatura.



Su despido se detonó luego de asistir a un desayuno el 3 de junio con Torres Graciano.



Por su parte, Fernando García Ledesma, del equipo de Rodríguez Vallejo, dijo que él no iba a comentar sobre el caso y que se le consultara al Alcalde de Dolores Hidalgo.



Mientras que Rendón López justificó estos despidos. “Es una situación estrictamente laboral y que por incumplimiento de metas, prescindimos de sus sevicios”, dijo.



Anaís Lorena Romero defiende que decidió exponer su caso para evitar más despidos.



“Derivado de ese desayuno, toda esa semana estuvieron presionándome laboralmente el director de Desarrollo Social y Rural en Dolores, que es el doctor Miguel Ángel Martínez, y el viernes nuevamente me manda llamar y me dice que si no me alineo al proyecto del Presidente a nivel Estado me van a despedir, a lo cual obviamente yo le respondí que no tenía por qué presionarme de esa manera, que yo podía estar con quien quisiera mientras no faltara el respeto a la administración y a mi trabajo.



“...Después me dijo que él me estimaba demasiado y que me cuidara mucho porque el Presidente estaba tramando algo en mi contra, que no me podía decir qué era, y me pedía me cuidara mucho, eso ya es una amenaza entonces le dije, iré de aquí al Ministerio Público a poner una acta”, relató.



Luego, en un oficio firmado por el Alcalde, el 12 de junio, se le notificó a la funcionaria municipal que a partir de esa fecha se daba por terminada la relación laboral, sin exponer ninguna causa justificada.



Por lo pronto, Romero no firmó la renuncia y acudirá a levantar un acta (no denuncia) sobre la advertencia.



Otro caso es el de Margarita Aguilar. quien también contó a am que se fue por no “alinearse”.



Aguilar mencionó que desde hace un mes del Centro Gerontológico la mandaron a las oficinas centrales del DIF y prácticamente le prohibieron tener el mayor contacto posible con la gente, y, luego del desayuno del 3 de junio con el Senador del PAN, la mandaron llamar el lunes 5 siguiente para notificarle de su baja.



“No me habían dicho ‘no queremos que estés con esta persona’, nada más como que me quisieron aislar, no me dejaban salir a trabajar a campo, no querían que tuviera contacto con la gente, y a las promotoras les decían que no tuvieran contacto conmigo. El 3 de junio tuvimos el desayuno con el Senador y el lunes me hablaron para decirme (el director del DIF Municipal, Rafael Ponce) que como no entendía, ya no podía estar ahí, que si ya no estaba trabajando para el equipo de Juan Rendón y me liquidaron”, contó.



Ni un despido más

En Facebook lanzaron ayer la campaña “#Ni un despido más. Anaís estamos contigo”.



“Hacemos un extrañamiento público y un llamado al presidente municipal, Juan Rendón López, para que actúe apegado a los principios de nuestro partido y dejando de lado cuestiones subjetivas que no sólo agreden a Anaís, sino que nos violentan a todas las mujeres trabajadoras”, postearon varios cercanos al equipo del Senador.



El equipo de Torres tiene identificadas al menos 16 bajas de funcionarios en Gobierno del Estado y Municipios que, aunque con diferentes argumentos, lo relacionan con lo mismo.