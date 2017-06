Detectaron epicentro de temblor en León

Los capitalinos amanecieron ayer con la sorpresa de que un temblor de 4 grados Richter fue detectado en el municipio por el Servicio Sismológico Nacional a las 7:50 de la mañana.



La versión oficial es que el temblor tuvo epicentro a 21 kilómetros al noroeste de Marfil, Guanajuato, con una profundidad de cinco kilómetros.



Para la población el temblor pasó inadvertido, y no hay reportes de daños.



El director de Protección Civil de Guanajuato, William Emmanuel Hernández, informó que tuvo epicentro en la comunidad Santa Rita, León, y pudo percibirse en las inmediaciones de Marfil.



“Al tener conocimiento del sismo, el cual alcanzó a sentirse muy poco en Marfil, de inmediato comenzamos a trabajar, nos contactamos con Protección Civil del Estado, los directores de PC de los municipios de Silao, León, Romita, Purísima y San Francisco del Rincón, para recabar información.



“Se revisó todo Marfil, Las Magdalenas, Arperos y la Cuestecita, comunidades ubicadas por la zona de Silao, a un costado de la carretera a San Felipe, pero que pertenecen a la capital y no se registraron daños.



“Inclusive muchas personas no se dieron cuenta de lo que había sucedido”, explicó Hernández Morales.

Se siente en San Francisco

En San Francisco del Rincón también se sintió el temblor, al inicio se pensó que se trataba del efecto de detonaciones en un banco de piedra.



Personal de Protección Civil acudió a este sitio para verificar si se habían hecho detonaciones, pero confirmó que no las hubo.



Después de varias investigaciones y de verificar los lugares donde se percibió se indicó que se trataba de un movimiento telúrico.



Algunos habitantes de la zona sur del municipio señalaron que estos movimientos comenzaron a sentirse desde el lunes.



“El lunes se sintió pero hoy (ayer) fue más fuerte, al grado de tener que detenernos de alguna parte”, dijo una habitante de San Cristóbal.



Entre los lugares donde vecinos lo percibieron están las comunidades San Cristóbal, Nuevo Jesús del Monte, El Desagüe, Puerta de Santa Rita, La Muralla de Jesús del Monte, El Lindero,San Rafael, El Panal, y El Tomate.



“Principalmente se da en estas comunidades por el tipo de tierra la cual se expande y se contrae; por la temporada de lluvia, en estas comunidades las piedras son muy frágiles por lo que al haber movimiento de tierra las piedras no tienen protección como tal por lo que se siente más la sacudida”, dijo Alan Reyes Andrade, director de Protección Civil.



Durante el recorrido que realizaron los elementos de Protección Civil en las comunidades no detectaron daños en personas ni en inmuebles.