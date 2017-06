Esperanza crece con donadores de sangre

Alrededor de nueve mil personas se benefician en el estado con la donación voluntaria de sangre, informó Francisco Gerardo Torres Salgado, director del Centro Estatal de Medicina Transfusional de Guanajuato.



“Llegamos a tener tres mil donadores voluntarios al año”, puntualizó el médico, de los que se extraen tres productos sanguíneos y con ellos “estamos beneficiando a cerca de nueve mil gentes con grupos sanguíneos que no se hubieran obtenido de otra manera”.



Hoy se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, en la fecha de nacimiento de Karl Landsteiner, descubridor de los grupos sanguíneos.



“Gracias al descubrimiento de los grupos sanguíneos que son básicos para la transfusión de sangre se han logrado salvar millones de vidas a lo largo de la historia”, expresó Torres Salgado.



En el estado de Guanajuato se hacen 72 campañas de donación voluntaria de sangre, que la Secretaría de Salud promueve en instituciones públicas y privadas.



En México el grupo sanguíneo más común es el O, que corresponde a más del 60% de la población; entre el 20 o 30% pertenece al grupo A, 15% al B y el porcentaje restante tiene tipo AB.



También existe el factor Rh, que es positivo en la mayoría de las personas, el 1% de la población es O negativo y es el tipo de sangre que más se requiere, especificó Gerardo Torres Salgado.



Una persona puede donar cada 25 días, dependiendo de su nivel de hemoglobina, o cada dos o tres meses.



En Guanajuato la mayor parte de la sangre donada se utiliza para cirugías de personas accidentadas, para pacientes con cáncer y en complicaciones de parto.



Los requisitos para convertirse en donador de sangre y dar un regalo de vida, son:



Ser una persona sana; pesar más de 50 y menos de 130 kilos; ser mayor de 18 y menor de 65 años; tener un buen acceso venoso; no estar consumiendo algún medicamento; no haber consumido alcohol en los últimos tres días; tener una pareja sexual estable durante el último año y no haberse hecho tatuajes durante el último año.

‘El fin es ayudar’

Víctor Miguel Manrique Chávez, de 44 años, desde hace 22 es entrenador en un gimnasio, además es paramédico voluntario de Cruz Roja y dona sangre con frecuencia.



“Lo que me hizo ser donador voluntario fue que tuve un accidente a la edad de 12 años y me operaron de la nariz, entonces en esa ocasión necesitaba quién donara... mi mamá estaba sin trabajo y conmigo sola en el hospital, y te das cuenta de que nadie te echa la mano”, lamentó.



A los 18 tuvo apendicitis y de nuevo necesitó donadores de sangre, esta vez su vida corría peligro.



“Apenas en el mes de abril acabo de donar otra vez, pero al año dono regularmente tres veces. Lo más difícil fue cuando me tocó donarle sangre a una niña con cáncer, es hija de una compañera del trabajo de mi esposa y me acuerdo bien que esa vez eramos como 12 donadores y los únicos que pasaron fueron las personas que llevé y yo. Dos quedamos como donadores de sangre y uno como donador de plaquetas.



“En el gimnasio donde trabajo la gente como que ya sabe que tengo esa disposición y viene, a veces lamentablemente acabo de donar y no puedo, pero lo hago sin ningún interés. Ahora que estoy de paramédico, cuando estás en la parte de formación siempre te piden que vayas a donar para empezártelo a inculcar como una cuestión de ayudar, porque ese es el fin”.