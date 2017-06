Contrata asesino para matar a su esposa y lo atrapan

Un hombre fue detenido porque presuntamente contrató a otro sujeto para que asesinara a su ex esposa y a la nueva pareja sentimental de la mujer, quien sobrevivió al ataque.



El autor intelectual del crimen al parecer llevó al homicida hasta el departamento en el que estaban las víctimas, en la colonia Acacias, delegación Benito Juárez, y esperó a que se consumaran los hechos.



El homicida, según la versión del hombre sobreviviente, ingresó a la recámara con un pasamontañas y los encañonó.



A él lo obligó a tirarse al piso, mientras lo ataba de pies y manos.



Después, dijo, le disparó en tres ocasiones a Iliana "N", de 43 años, quien falleció en la recámara.



Luego, el atacante le disparó al hombre en otras tres ocasiones y salió de inmediato, dándolos a ambos por muertos.



Los hechos registrados la madrugada de ayer lunes alertaron a los vecinos, quienes llamaron al número de emergencias 911.



Cuando policías preventivos llegaron al lugar, salía del edificio Cuauhtémoc "N", ex pareja de Ileana, quien dijo que se habían metido a robar en su domicilio, en el penthouse del edificio.



Al escuchar que la policía entraba al departamento, el sobreviviente gritó pidiendo ayuda.



Reveló a la Policía que escuchó cuando un sujeto hablaba con el ex esposo de Iliana, en la recámara de al lado, pero cuando iba a ver qué pasaba, entró el atacante con pasamontañas.



Ante estas declaraciones, los uniformados detuvieron a Cuauhtémoc por su probable participación en el asesinato de su ex esposa y las lesiones al novio de la mujer.



El detenido fue presentado ante el Ministerio Público de la coordinación Benito Juárez 2, donde se resolverá su situación legal.