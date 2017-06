Desvíos de Borge terminaron... ¿en el lugar menos esperado?

El ex Gobernador Roberto Borge sigue sumando cuentas en su contra.



La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía General de Quintana Roo, indagan a Mauricio Góngora, ex candidato del PRI al Gobierno de Quintana Roo, por recibir 201 millones de pesos del erario público para su campaña electoral.



Reforma tuvo acceso a varios recibos firmados por Góngora, que revelan la entrega de recursos por parte del ex subsecretario técnico hacendario, Eliezer Villanueva Lanz, uno de los principales operadores de la red del ex gobernador Roberto Borge.



Según los documentos, las entregas del dinero público se realizaron los días 7, 18 y 31 de marzo de 2016; también el 8, 14, 18, 22 y 28 de abril; así como el 6 de mayo. El dinero fue entregado en efectivo, en montos que iban de los 20 a los 50 millones de pesos.



“Recibí del Dr. Eliezer Villanueva Lanz, la cantidad de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m. n.), por concepto de gastos a comprobar”, dice el primer recibo, fechado el 7 de marzo de 2016, y el cual tiene la firma autógrafa del ex candidato priísta sobre su nombre completo, José Mauricio Góngora Escalante.



El 4 de marzo de 2016, tres días antes de recibir los primeros 50 millones de pesos, el entonces líder nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, anunció que el candidato de su partido a la gubernatura sería Góngora, quien era alcalde del municipio de Solidaridad.



Las firmas del ex candidato priísta estampadas en los recibos fueron sometidas a un peritaje en materia de grafoscopía, tras el cual el especialista determinó que éstas eran auténticas.



El estudio comparó las firmas de los recibos con las que Góngora hizo en documentos oficiales como Alcalde.



“Conclusiones: Primera.- Sí existe correspondencia gráfica entre la firma señalada como cuestionada y el material indubitable de cotejo, esto es, la firma es auténtica”, dictaminó el criminalista Ricardo Uriel Oliva, perito auxiliar en la especialidad de Grafoscopía del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”.



El 1 de junio del año pasado, el PRD denunció ante la Fepade la entrega de recursos del gobierno de Borge a la campaña de Góngora.



“Como debe apreciarse, existen los medios vinculatorios entre recursos públicos y ejercicios económicos en campaña, por una parte el Gobierno del Estado de Quintana Roo, encabezado por el Gobernador Roberto Borge, con participación del Dr. Eliezer Villanueva Lanz, quien se desempeña como subsecretario técnico hacendario del Gobierno del Estado de Quintana Roo, a favor del candidato de su partido...”, señaló en su denuncia.

Y también de Duarte

César Duarte entregó al Partido Revolucionario Institucional alrededor de 80 millones de pesos, durante su gestión como Gobernador de Chihuahua.



Stefany Olmos, titular de la Secretaría de la Función Pública, sostuvo que las retenciones se realizaron de manera ilegal del sueldo de servidores públicos.



Olmos explicó que, de la denuncia que presentó la Secretaría de la Función Pública, deriva el citatorio que giró un juez federal para que comparezcan el 23 de junio ante esa autoridad César Duarte, Diana Karina Velázquez, coordinadora del Revolucionario Institucional en el Congreso y dirigente estatal de ese partido, y el tesorero priísta Pedro Mauli Romero.



De acuerdo con la funcionaria, los tres son acusados de haber cometido delitos electorales, al participar en la retención ilegal de sueldos de los trabajadores para ser entregados al partido.