Enfrenta segunda vuelta presidencial a PRI y PAN

Dirigentes y legisladores del PRI rechazaron la posibilidad de aprobar una reforma constitucional que permita la segunda vuelta en los comicios presidenciales del 2018.



Los priistas advirtieron que no hay tiempo suficiente para realizar los cambios, que tendrían que ser avalados por las dos Cámaras del Congreso y más de la mitad de las legislaturas locales.



Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, refirió que la propia Carta Magna establece que las reformas en materia electoral deben promulgarse y publicarse 90 días antes de que arranque el proceso, programado para septiembre.



De acuerdo con el legislador, esa regla también aplica para modificaciones de carácter constitucional.



"La limitante (aplica) porque la Constitución es ley, sólo que es suprema. Creo que sería francamente contravenirla. Se habla de modificaciones legales fundamentales y para mí ese tema es fundamental", expresó.



"Es como si estamos en un partido de futbol y cuando están los jugadores en la cancha les dicen que si salen tres pasos fuera de la cancha es penalti. Creo que no procede, entraríamos en franca contradicción con la Constitución".



Esta mañana, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, propuso impulsar en el Congreso una reforma constitucional para dar vigencia a la segunda vuelta y garantizar una crisis de legitimidad ante la elección presidencial.



Cuestionado el respecto, el dirigente del Sector Popular del PRI, Arturo Zamora, consideró la reforma como una 'puntada' con la que el PAN pretende engañar a la opinión pública.



"Cada vez que el PAN pierde una elección pide una reforma, y creo que es una argucia para poner una cortina de humo frente a la derrota que acaban de sufrir los panistas", afirmó.



"Anaya lanza esta propuesta porque trae una presión interna y una desesperación por posicionarse como aspirante presidencial".



Zamora coincidió con el planteamiento del ex dirigente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, sobre que se deben reglamentar los gobiernos de coalición.



"No hay condiciones a estas alturas para la segunda vuelta, pero sí la hay para que los gobiernos de coalición puedan tener una ley reglamentaria", señaló.



"Si se piensa en la estabilidad del País, ya tenemos esa figura de los gobiernos de coalición que fue avalada por todas las fuerzas políticas".



El vicecoordinador del PRI en la Cámara alta, Miguel Romo, se pronunció por analizar el tema de la segunda vuelta con cuidado y tiempo suficiente para el futuro, ya que los tiempos frente al 2018 son limitados.



La senadora priista Graciela Ortiz explicó que ante la importancia del tema, el Congreso no puede abordarlo con prisas.



En mayo pasado, tras las elecciones en Francia, senadores de todos los partidos dieron por muerta la posibilidad de aprobar y aplicar el mecanismo de la segunda vuelta en los comicios del próximo año.



La Cámara alta publicó un análisis en el que se indica que sería necesario aprobar una reforma antes del primero de junio, ya que cualquier cambio en materia electoral debe quedar votado y publicado por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral.



El presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, Luis Humberto Hernández, consideró que forzar la aprobación de la segunda vuelta en un periodo extraordinario de sesiones llevaría a pensar que se trata de un cambio "con dedicatoria" para influir en la sucesión presidencial.



"Aprobar esa reforma, a estas alturas, parecería algo con dedicatoria. Viene un choque de trenes para el próximo año y este elemento implicaría un desequilibrio. ¿Qué necesidad de hacerlo? Sería una locura. No hay condiciones ni conveniencia para hacerlo", expresó.



El priista Miguel Ángel Chico, secretario de la misma Comisión, manifestó que su partido está abierto a la discusión, aunque los tiempos y el estar inmersos en las elecciones en cuatro estados este 2017 dificultan la posibilidad de aprobar la reforma.



"En política todo puede pasar, pero por los tiempos y las elecciones, se ve difícil", aseveró.



Entrevistado en esa misma fecha, Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado, reconoció que sería muy complejo lograr la reforma a tiempo para que pueda estrenarse en 2018.



"Es un tema de nuestra agenda, pero es muy complicado (que pueda aprobarse a tiempo). El PRI no tiene interés y la izquierda no tiene rumbo", manifestó.



Tras la elección de Francia, el senador panista Roberto Gil incluso se pronunció por registrar una petición en la plataforma digital change.org para solicitar al Congreso que legisle sobre la segunda vuelta.



"Para los que andan buscando al Macron mexicano, mejor empiecen por asimilar que él es resultado del sistema francés de segunda vuelta", expresó.

PES critica propuesta de PAN

Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), consideró que la propuesta del PAN de una segunda vuelta presidencial es tardía y sólo pretende ser su salvación en 2018.



Durante una conferencia de prensa en la que el PES presumió siete victorias en Alcaldías, seis en Veracruz y una en Nayarit, advirtió que su partido no apoyará esa propuesta.



"Es básicamente porque está anticipando (PAN) los momentos que se ve en el año que entra. Hay algunos partidos que quieren pasar a la segunda vuelta nada más de panzazo, para después tratar de hacer un bloque que pueda derrotar y a nosotros eso no nos vamos a prestar", señaló.



"Yo diría que hablar de segunda vuelta, a estas alturas ya es a toro pasado. Lo he platicado yo con alguna gente del PAN y le dije yo, ¿por qué no lo intentaron ustedes ahora que son hermanitos la izquierda con la derecha?, ¿por qué no lo impulsaron si en la Cámara tienen alguna presencia?, ¿por qué lo están empujando hasta ahorita? Lo están empujando hasta ahorita porque ven que es la única posibilidad de su salvación".



El presidente del PES propuso que se impulse una coalición desde los convenios legislativos.



"Ojalá se lograra un Gobierno de coalición en el Congreso y a partir de ahí se nombrara un Presidente de la República", dijo.



"Hace unos años nadie estaba pensando en el tema de segunda vuelta (...) hay que construir mayorías legislativas para poder gobernar y el tema de una segunda vuelta presidencial pasaría a segundo término si las mayorías se conforman al interior del Congreso".



En cuanto a la alianza de Encuentro Social con otras fuerzas políticas rumbo a los comicios de 2018, refirió que esto será definido en agosto y mientras entablará diálogos con otros partidos políticos sin descartar ninguno.



Ante medios hizo un llamado para las autoridades electorales para brindar piso parejo y actuar sin distinción, al acusar que por privilegiar a otras fuerzas, el Instituto Nacional Electoral dejó sin registro de representantes al PES.

Lo que pide el blanquiazul

El PAN pugnará por la fórmula de la segunda vuelta en 2018.



Ricardo Anaya, dirigente nacional del blanquiazul, afirmó que es urgente evitar una crisis de legitimidad luego que pase la elección presidencial.



A través de un comunicado, explicó que los resultados de los recientes comicios en Coahuila y en el Estado de México, que bien podrían extrapolarse a todo el País, son un claro ejemplo de por qué es urgente legislar sobre este tema, ya que los candidatos declarados ganadores por la autoridad electoral son rechazados por la gran mayoría de la ciudadanía, en niveles del 70 por ciento.



"De 1994 a la fecha ningún candidato presidencial ha contado con el apoyo mayoritario del electorado, es decir, con el respaldo de más de la mitad de la población", recordó Anaya al proyectar un escenario hacia 2018, en el que además de los partidos convencionales entrarán a la contienda candidatos independientes.



Quien resulte ganador con el modelo actual, añadió, podría serlo, incluso, con niveles por debajo del 30 por ciento.



El dirigente alertó de la posibilidad de que el candidato más rechazado sea el próximo Presidente de México.



Por eso, agregó, Acción Nacional insistirá en la segunda vuelta, porque se fortalecería la democracia y se daría más poder a los electores.



"La experiencia comparada nos lo dice con claridad: alrededor del 70por ciento de los países que eligen directamente a su Presidente contemplan la posibilidad de una segunda vuelta en caso de no obtener mayoría absoluta en la primera", aseguró.



Además de legitimidad, agregó, la segunda vuelta ayudaría a evitar campañas que tiendan a la polarización, ya que los diferentes candidatos evitarán descalificarse, a fin de no alienar a los seguidores que eventualmente puedan votar por ellos en la segunda vuelta.



"Este esquema promueve también alianzas electorales para la segunda vuelta, que deberán traducirse en acuerdos estables de Gobierno en caso de que el ganador no tenga mayoría en el Legislativo", puntualizó.



Anaya aseveró que sí es posible que la segunda vuelta pudiera aplicarse en la elección presidencial del próximo año, toda vez que al tratarse de reforma constitucional no requiere un plazo mínimo previo al proceso electoral, como ocurre con las demás leyes en la materia.



Sin embargo, se mostró abierto a discutir la posibilidad de que pueda aplicarse hasta los comicios de 2024, con tal de que pueda llevarse a cabo con el mayor consenso posible.