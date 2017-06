Pedro Ferriz cuestiona a Fox por declaraciones

Esto luego de que Fox considerara que los aspirantes independientes no tienen ninguna posibilidad de vencer a los partidos políticos en comicios presidenciales de 2018.



"Me gustaría debatir esto contigo si estás en el interés de ser profundo y sobre todo comprometido con los deseos de un pueblo que ha dejado de soñar para enfrentar una realidad de un México posible. Estoy a tus órdenes, claro, si no me descalificas de antemano", señaló el comunicador en su cuenta de Facebook.



Señaló que la tendencia de postular y elegir a candidatos independientes para cargos públicos no es sólo de México sino mundial.



"Es como si se te hubiera ocurrido descartar a Emmanuel Macron en Francia", abundó.



En una conferencia de prensa en la Universidad de Nuevo León, Vicente Fox aseguró que aunque las candidaturas independientes son una buena herramienta, no han dado buenos resultados como para considerarlas una opción real de cara al proceso electoral del año próximo.]]></