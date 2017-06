PRD va fuerte a pesar de desaire de Morena

Cancelada la posibilidad de ir con Morena en 2018, corrientes perredistas como Nueva Izquierda, Alternativa Democrática Nacional, Foro Nuevo Sol y Galileos advirtieron que se facilitó el camino al PRD hacia la construcción de un frente amplio opositor.



La definición de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, "nos ahorró tiempo y discusión, para que quien quiera apoyarlo se vaya de una vez", advirtió el líder de la corriente perredista Foro Nuevo Sol, Vladimir Aguilar.



En el Congreso de Morena "se mostró que el peor enemigo de Andrés Manuel es él mismo (…) dice que en el PRD estamos al servicio del régimen, pero quien le dio oxígeno nuevo al PRI en 2018 fue él, eso es increíble", atajó.



"Allá otras corrientes si quieren insistirle bajo la lógica del ‘pégame, pero no me dejes’; Nueva Izquierda no lo va a buscar", planteó el dirigente de esta corriente, Eric Villanueva Mukul.



Reconoció que expresiones como Izquierda Democrática Nacional (IDN) que dirige René Bejarano y Militantes de Izquierda (MIZ) que encabeza Carlos Sotelo han insistido en apoyar a López Obrador en 2018, pero ahora "se les están acabando los argumentos, allá ellos si le insisten".



El líder de NI aseguró que el rechazo de López Obrador "no nos arrojó a ningún lado, nosotros ya teníamos la decisión de ir al frente amplio y en eso vamos a seguir".



Por eso mismo el vocero de Galileos, Fernando Belaunzarán, advirtió que el deslinde de Morena fue una gran contribución a la unidad del PRD, pues lo orillará a impulsar, ya sin peros, el frente amplio rumbo a 2018 con la sociedad civil y otros partidos, incluso el PAN, pero no sólo con éste.



Aseguró que este frente se perfilaría al triunfo porque "se beneficiaría del voto anti PRI, anti-AMLO y anti sistema" y si algo se demostró en las elecciones del 4 de julio fue que "solo nadie gana y si Morena se cierra, el PRD no se puede quedar congelado ni podemos estar al garete de lo que decida López Obrador o sus caprichos".



También en pro de ese frente se pronunció la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, quien sostuvo que su partido trabajará en el "frente amplio" que represente a todos los mexicanos, para sacar al PRI del gobierno.



En su cuenta de Twitter la dirigente indicó que "el PRD toma muy en serio el mensaje que los mexicanos nos dieron en las elecciones pasadas".



"La situación del país obliga a los partidos de izquierda a trabajar unidos para frenar al PRI. En eso estamos concentrados", escribió el senador Luis Sánchez, líder de la corriente perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN). Consideró como "penosa" la actitud de Andrés Manuel López Obrador que no alcance a entender la necesidad de derrotar al PRI y se niega a hacerlo.



Esto luego de que el político tabasqueño dio línea al Congreso Nacional extraordinario de Morena, el pasado domingo, para cerrar la puerta al partido del sol azteca a una posible alianza en los comicios presidenciales del próximo año.



"Su actitud de prepotente y autoritario no se le va a quitar jamás. López obrador está cegado por una ambición personal de la Presidencia y me parece que se niega a entender las lecciones, y la lección del Estado de México, fue muy fuerte para él", dijo en entrevista telefónica.



Sánchez Jiménez cuestionó al tabasqueño sobre si más de un millón de votos del Estado de México no le servirían para ganar la Presidencia, "a nosotros nos parece que sí, pero creo que él los desprecia; eso es solo el capital del PRD en el Estado de México, no es todo el capital del país del PRD, yo creo que bien serviría para que ganara, pero lo desprecia".



Señaló que López Obrador no puede acusar al PRD de ser comparsa del PRI, porque hay pruebas y hechos de la postura del partido del sol azteca ante el gobierno priísta tanto en el Estado de México como a nivel federal.



Sánchez Jiménez afirmó que el PRD debe ponerse a trabajar de manera inmediata en definir la ruta y su candidato a la Presidencia de la República.