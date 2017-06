Exhiben pobres condiciones de trabajo para marca de Ivanka Trump

La realidad de trabajar en una fábrica haciendo ropa para la marca de Ivanka Trump fue puesta al descubierto.

Empleados contaron a The Guardian cómo ganan tan poco que no pueden ni vivir con sus hijos, la intimidación antisindical que existe y cómo a las mujeres se les ofrece un bono si no toman tiempo fuera del trabajo cuando menstrúan.

El diario británico habló con más de una docena de trabajadores de la compañía de Ivanka en la fábrica de Subang, en Indonesia.

Allí, los empleados contaron que se les paga uno de los salarios mínimos más bajos en Asia y que tienen objetivos de producción irrealizables y compensaciones esporádicas.

Este reporte se produce una semana después de que activistas laborales que investigaban posibles abusos en una fábrica china que fabrica zapatos para la marca de Ivanka desaparecieran bajo custodia policial.

El grupo de activistas afirmó descubrir una serie de violaciones en la planta, incluyendo salarios por debajo del salario mínimo legal en China, abusos verbales de los directivos a los trabajadores y violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

En la fábrica indonesia algunas de las quejas son similares, aunque los salarios allí son mucho más bajos.

Alia ha trabajado en fábricas desde que se salió de la secundaria tras el nacimiento de sus dos niños, camino que la condujo a su trabajo actual haciendo ropa para marcas como la de Ivanka Trump en la fábrica PT Buma en Subang, en el oeste de Java.

Desde que se casó con su esposo, Ahmad, siempre uno o ambos han trabajado.

Sin embargo, dice Alia, la pareja nunca puede saldar sus deudas.

En cambio, tras años de trabajo en PT Buma, no pueden soñar con tener suficiente dinero para comprar una casa, y viven en dos habitaciones en una casa de huéspedes polvorienta, alquilada por 30 dólares al mes y decorada con decenas de fotos de sus hijos.

Los niños viven con su abuela, a horas de distancia en moto, y ven a sus padres sólo un fin de semana al mes, cuando estos pueden pagar la gasolina.

Alia percibe el salario mínimo legal para su trabajo en su provincia: 2,3 millones de rupias, o sea, unos 173 dólares al mes, pero ese mínimo legal es uno de los más bajos de toda Indonesia y hasta un 40 por ciento menor que el salario en las fábricas chinas, otro de los países donde se manufactura la ropa de la marca Ivanka Trump.

PT Buma, una empresa coreana de prendas de vestir que comenzó a operar en Indonesia en 1999, es uno de los proveedores de G-III Apparel Group, el fabricante mayorista de marcas de ropa prominentes, incluyendo la ropa de Ivanka Trump.

Muchos trabajadores de Buma saben quién es Ivanka Trump. Alia notó que sus etiquetas comenzaron a aparecer en la ropa hace un año.

Ahmad, quien también trabaja en la industria local de la confección y que, al igual que su esposa y la mayoría de los trabajadores de su fábrica de PT Buma, es musulmán, observa la situación en Estados Unidos.

"No nos gustan las políticas de Donald Trump", dijo

Él siguió las noticias del llamado veto de viajes de Trump, que impide temporalmente la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

"Pero no estamos en condiciones de tomar decisiones de empleo basadas en nuestros principios", dijo.

Cuando Alia fue informada de la esencia del nuevo libro de Ivanka Trump sobre las mujeres en el lugar de trabajo, se echó a reír. Su idea del balance trabajo-vida, dijo, sería si pudiera ver a sus hijos más de una vez al mes.

En la actualidad, hay 2 mil 759 trabajadores en Buma, según la oficina regional de mano de obra, de la cual la plantilla sindicalizada total es de unos 200 trabajadores, dividida entre dos sindicatos.

Para la mayoría de los trabajadores de Buma sin afiliación sindical, su trabajo es una carga que se debe soportar.

Alrededor de tres cuartas partes son mujeres, muchas son madres y varias, como Alia, dedican casi todos sus ingresos a niños con quienes no pueden vivir.

Sita, de 23 años, es una de esas trabajadoras.

Tuvo que abandonar la universidad cuando sus padres se enfermaron y empezó a trabajar en Buma el año pasado.

Ella le dijo al Guardian que su contrato terminará pronto, después de siete meses de trabajo.

"Esa es una de las maneras de la compañía para hacer frente a los gastos adicionales", contó.

Como trabajadora por contrato, no obtendrá ninguna indemnización.

"No puedo soportarlo más. Trabajo horas extras no pagadas todos los días y todavía gano sólo 2.3 millones de rupias al mes. Estoy planeando salirme de Subang, donde el salario mínimo es demasiado bajo. Pero no sé a dónde ir todavía. No tengo ninguna conexión", relató.

Pero para algunos la oportunidad de un trabajo y un pago - aunque pequeño - es motivo de cierta satisfacción.

Eka, una madre soltera de 30 años con dos hijos, quien pasó siete años en Buma, le dijo al Guardian que aún le gusta su trabajo y que no es demasiado difícil.