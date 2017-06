Las novedades de Sony en E3

Sony mostró una vez mas que su carta fuerte en el E3 son los juegos exclusivos. Un nuevo "Uncharted", "God of War", "Days Gone", "Detroit: Become Human", el remake de "Shadows of the Colossus" y un nuevo título de "Spider-Man" para PS4, fueron algunos de los anuncios más aclamados durante su presentación en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

Su conferencia previa a E3 inició con la presentación de "Uncharted: The Lost Legacy", un título de Naughty Dog que no le pide nada a Nathan Drake... pero sí a Chloe y Nadine, quienes hicieron su debut en títulos anteriores de la franquicia como personajes secundarios y ahora protagonizan su propia aventura en la India. El juego llegará al mercado el 22 de agosto.

En el nuevo trailer de "God of War", PlayStation mostró a Kratos y a su hijo Atreus inmersos en un mundo de oscuridad, rodeados de monstruos. Con tal de proteger a su descendiente, el guerrero hará uso del Hacha de Leviatán y se enfrentará a bestias descomunales. Aún no hay fecha de salida oficial.

"Horizon Zero Dawn" contará con una nueva expansión.

En "The Frozen Wilds", con fecha de lanzamiento aproximada para finales de este año, Alloy sufrirá las bajas temperaturas de una aparente "era de hielo".

"Detroit: Become Human", desarrollado por Quantic Dreams, también destacó en la conferencia al mostrar las posibilidades de juego y la importancia de tomar decisiones. Los jugadores tendrán la libertad de manipular la historia a su antojo y pelear contra el control tecnológico que hay sobre las personas en el año 2036 , ya sea a través de la violencia o de forma pacífica. También sin lanzamiento por ahora.

Para los fans de la adrenalina fue anunciado "Days Gone", que tiene la mezcla perfecta de zombis, corrupción humana y animales feroces. La compañía mostró un adelanto en el que el protagonista, Deacon, logra burlar distintos obstáculos hasta que se topa con un oso infectado.

Finalmente, la joya secreta del evento fue "Spider-Man", de Insomniac Games, un juego de acción con secuencias que llevan al jugador a columpiarse entre edificios, rescatar helicópteros en picada y salvar a inocentes con un poco de humor. A la venta en 2018.

Quienes compraron el visor PS VR se alegrarán de saber que se acercan nuevos juegos a la plataforma como Skyrim, un juego indie de plataforma llamado Star Child, el título de terror de Sony Interactive: The Inpatient, el juego de fantasía Moss y Bravo Teams, un FPS.

Otros títulos anunciados, que no necesariamente son exclusivos, fueron "Monster Hunter World", de Capcom, que llegará a inicios de 2018, así como "Marvel vs Capcom Infinite", cuyo adelanto mostró al Capitán América, Chun-Li y Megaman en la misma habitación. El Storydemo ya puede ser descargado.

También hicieron una breve aparición "Call of Duty: WWII" de Activision y Destiny 2, que ofrecerá contenido exclusivo como armas, vehículos y mapas para los jugadores de PS4.