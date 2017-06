¿Uber puede expulsarte? Evita hacer esto

Trate a la gente cómo le gustaría ser tratado. Esta es una verdad universal que es fundamental para Uber. Uber actualizó hoy sus Guías Comunitarias, con las que la firma de transporte desea explicar en un lenguaje más simple el tipo de comportamiento que espera de los conductores y pasajeros cuando hacen uso de Uber.



Como parte de estas reglas básicas, por primera vez Uber publicó una política que explica por qué los pasajeros pueden perder el acceso a Uber, como ya lo se lleva a cabo con los conductores.



Esto es importante porque cuando los conductores utilizan Uber hacen más que simplemente conducir: están compartiendo su propio coche, su espacio, su tiempo y un poco de ellos mismos, con los pasajeros, indicó la aplicación.



La mayoría de los pasajeros muestran a los conductores el respeto que merecen. Pero algunos no. Uber tomará medidas contra los pasajeros que son groseros, abusivos o violentos, advirtió.



Todo el mundo puede disfrutar de un viaje de cinco estrellas cuando la gente respeta las diferencias de cada quien y tratan a sus compañeros de viaje de la manera que a ellos mismos les gustaría ser tratados.



Las siguientes directrices ayudan a explicar algunos de los tipos específicos de comportamiento que pueden hacer que pierdas el acceso a Uber como pasajero:



- Causar daños a la propiedad de los conductores u otros pasajeros. Por ejemplo, si un día te da el ataque y dañas el coche o el teléfono, derramas intencionalmente alimentos o bebidas, e incluso fumar o vomitar debido a que se te pasaron las copas, podrías quedarte sin servicio de Uber.



- Contacto físico con el socio-conductor o con otros pasajeros. Los pasajeros no deberán tratar de seducir ni tocar, ni al conductor ni tampoco a otros pasajeros durante un viaje. Además, está prohibido cualquier tipo de actividad sexual.



- Uso de lenguaje o gestos inapropiados y abusivos. Si te enojas, gritas, haces preguntas excesivamente personales, usas amenazas verbales y haces comentarios o gestos que sean considerados agresivos, sexuales, discriminatorios o irrespetuosos, puedes ser bloqueado.



- Contacto no deseado con el socio-conductor o algún compañero de viaje después del viaje. No importa si sabes qué lugar visita el guapo o la chica linda con la compartiste el viaje, si no acordaron que podían hablar, por favor no te conviertas en el "stalker".



Recuerda que puedes llamar y enviar mensajes de texto a tu conductor directamente desde la aplicación Uber, sin tener que compartir tu número de teléfono personal. Esto significa que tu número de teléfono permanece anónimo y nunca se le da al conductor ni viceversa.



- Incumplir o desobedecer la ley local mientras usas Uber. Si ya se te hizo tarde para tu importante junta en la mañana, no se vale que le pidas al conductor que se pase los altos o que vaya más rápido. Tampoco, traer drogas ilegales mientras estás dentro del coche; viajar en grupos grandes que excedan el número de cinturones de seguridad; pedir a los conductores que desobedezcan las leyes locales de tránsito como los límites de velocidad; o el uso de la app de Uber para cometer un delito, puntualizó la firma.