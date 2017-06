A 1 año del Mundial en Rusia no se siente el ambiente

A un año de que inicie el Mundial de Rusia 2018, no, no se huele el ambiente en este país.

Si en Moscú, la Copa Confederaciones ha pasado de noche, en Kazán, apenas se despierta.

Es verdad que la ciudad está tapizada con banderines y carteles en referencia a la competición, pero fuera de eso, la gente es fría, como es su característica innata, no está enterada de cuándo va a iniciar el evento o quiénes participan… "¿viene España?, ¿juega Brasil?", preguntan y cuando se les dice que es México, lo toman con indiferencia.

Kazán, en ruso se dice "Quazan", es una ciudad con fuerte ambiente deportivo y empresarial, se dice que es la "tercera capital", detrás de San Petersburgo. Todas las competiciones globales se disputan acá y en el futbol no se diga. El estadio, la Arena Kazán, es una de las mejores del país. Ahí juega el Rubí Kazán, uno de los clubes más famosos del país.

En las inmediaciones del estadio se dan los últimos toques para que todo quede bien. Que los letreros no se caigan, que nada esté fuera de su lugar.

Parece que lo van a lograr.

En cuestión de seguridad no se andan con medias tintas.

Cada reportero que entra a un área concurrida, es revisado de arriba para abajo. Antes de pasar por las cercanías debe de estar acreditado, y cuando ya está dentro, todo artículo electrónico debe de ser encendido, todo líquido debe de ser dejado fuera, o bebido, si no, no hay paso.

Grupos de policías recorren los complejos con cierta calma.

Hasta hoy.

Rusia parece que está lista para la Copa Confederaciones. A un año del Mundial, la prueba comienza, aunque parezca que no pasa nada.