Esto quiere hacer Mánchester con Ariana Grande

Ariana Grande podría ser nombrada ciudadana honoraria de Mánchester por ayudar a las víctimas del ataque con bomba del 22 de mayo.



De acuerdo con BBC News, el Consejo de la ciudad propuso crear un nuevo sistema para reconocer a personas que no provienen de ahí pero contribuyen de manera excepcional. De acepetarse, la intérprete de "One Last Time" sería la primera honrada.



"Todos hemos tenido razones para estar muy orgullosos de Mánchester y de la manera resistente y compasiva en la que la ciudad, y todos los asociados con ella, respondieron a los terribles eventos del 22 de mayo: con amor y valentía, en lugar de odio y miedo", dijo Sir Richard Leese, líder del Consejo.



Leese agregó que Grande ejemplifica el espíritu con el que la gente respondió al ataque.



La cantante estadounidense, de 23 años, había terminado un concierto en el Manchester Arena de la ciudad el 22 de mayo cuando Salman Abedi detonó un explosivo en la salida que dejó a 22 personas muertas y más de 110 heridas.



En menos de dos semanas, Grande, de 23 años organizó el show benéfico One Love Manchester, cuyas recaudaciones fueron a las víctimas y sus familiares.