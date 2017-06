Famosos que son un peligro al volante

Manejar bajo la influencia del alcohol o de las drogas es un acto criminal, pues puede provocar un accidente que cueste la vida o a otras. Sin embargo, hay quienes lo siguen haciendo y esto es especialmente malo cuando se trata de una persona pública a quien muchos otros toman como modelos a seguir. En días recientes, la policía de la Florida detuvo al famoso golfista Tiger Woods en una situación de este tipo, pero lamentablemente Tiger no ha sido la única celebridad "cachada" en estas penosas circunstancias ¿recuerdas estos casos?



1) Tiger Woods. Cuando la policía del estado de Florida, en Estados Unidos detuvo al golfista de 41 años la semana pasada acusado de "manejar un vehículo mientras estaba intoxicado", se encontraba dormido al volante con el auto encendido orillado y con la luz del freno encendida, falló todas las pruebas de sobriedad, estaba confundido respecto al lugar en el que se encontraba (pensaba que estaba en California) y no podía mantenerse despierto. Sin embargo, al soplar en el medidor, su nivel de alcohol fue cero.



De acuerdo con un comunicado que el ex campeón emitió días después, no estaba alcoholizado, sino que se trató de una mala reacción a medicamentos que estaba tomando, pero igualmente fue muy irresponsable de su parte manejar si se sentía mareado.



2) Justin Bieber. En enero de 2014, el cantante pop canadiense de 23 años, fue detenido por "manejar intoxicado y en forma irresponsable " por la policía de Miami. Bieber manejaba un Lamborghini amarillo rentado, al parecer en forma errática, pues estaba jugando carreritas con Ferrari rojo a las 4 de la mañana, los autos iban a exceso de velocidad en una zona residencial. También fue acusado de 'resistirse al arresto' pues discutió con el oficial que lo detuvo. Aunque admitió haber bebido alcohol, fumado mariguana y estar tomando antidepresivos cuando fue detenido, unos meses después de pagar su fianza fue liberado de ser encarcelado bajo un acuerdo de donar 50 mil dólares a una organización caritativa que trabaja para jóvenes y con el compromiso de tomar clases de manejo de la ira. Aparentemente el nivel de alcohol en la sangre no excedía los límites permitidos y el caso se debilitó, a pesar de que 'Biebs' admitió estar intoxicado con otras sustancias.



3) Reese Witherspoon. En 2013, la actriz estadounidense Reese Witherspoon, de 41 años, y su esposo, Jim Toth, de 47, fueron arrestados en Atlanta; él por el cargo de manejar intoxicado y ella por conducta inapropiada y escandalosa. Toth iba manejando en el carril equivocado y al hacérsele la prueba de alcohol, de acuerdo con la revista "People", resultó con .139, muy por encima del límite permitido en Atlanta de .08. Cuando se les pidió que se orillaran, Reese sacó medio cuerpo por la ventana, el oficial le pidió que permaneciera en el coche y ella no solo no obedeció, sino que empezó a vociferar preguntando si el oficial sabía 'quién era ella', que estaba embarazada y otras tonterías por el estilo. Días después emitió un comunicado disculpándose por su comportamiento y asegurando que resultaba obvio que "había bebido más de la cuenta y estaba muy arrepentida y que tiene un total respeto por la policía".



4) Paris Hilton ha tenido más de algún problema con la ley, pero su primera ofensa fue en 2006, cuando fue arrestada en Los Ángeles por manejar intoxicada con un nivel de alcohol superior a 0.08. La rubia fue detenida en su camioneta Mercedes un poco antes de las 12:30 am y solo un poco más tarde, de acuerdo con la revista "People" ya estaba hablando con Ryan Seacrest en su programa de radio, lejos de ella el desaprovechar una oportunidad de hacerse notar. La versión de Paris es que ese día había estado súper ocupada con su video y no había tenido tiempo de comer nada, entonces bebió una margarita en un evento y de ahí se dirigió con su amiga Kimberly Stewart (hija de Rod Stewart) a comer una hamburguesa. Cuando Seacrest le preguntó si efectivamente había estado manejando en forma errática contestó que no, que "solo tenía prisa por llegar a su hamburguesa". Un poco más de un mes después, la rubia violó su periodo de libertad condicional (por manejar con la licencia suspendida) y tuvo que ir a la cárcel. Su sentencia de 45 días fue reducida por buen comportamiento y pasó la mayoría del tiempo en el hospital o la enfermería debido a un "misterioso" malestar.



5) En 2007, Khloé Kardashian fue arrestada por manejar alcoholizada, días después violó su libertad condicional. Kardashian fue sentenciada a trabajo comunitario limpiando la orilla de la carretera y tenía que enrolarse en clases acerca de los peligros de manejar alcoholizado. Cuando no cumplió con su sentencia, rompió el acuerdo de su libertad provisional y fue sentenciada a 30 días de cárcel. Kardashian se presentó voluntariamente en un juzgado de Van Nuys, California y fue llevada a la cárcel de Lynwood, donde llegó a las 10:36 y fue liberada a las 13:29, lo cual significa que pasó exactamente tres horas en la cárcel, ya que en el estado de California hay una opción que permite liberar a acusados con crímenes menores debido al hacinamiento en las cárceles.