¿Recuerdas a James Blunt? Pues volverá y a México

El miércoles 21 y jueves 22 de junio será la preventa Citibanamex para asistir al concierto que ofrecerá James Blunt el domingo 20 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Metropólitan.

La venta general para este show que forma parte de la gira Th Afterlove Tour iniciará el viernes 23 de junio, en las taquillas del inmueble ubicado en Independencia 90, Centro.

Los precios de las entradas oscilan entre 380 pesos y 980 pesos, más cargos en el sistema Ticketmaster.

Entre las canciones que podrán ser parte del setlist de esta presentación, están: "Love Me Better", "Bartender", "Time of Our Lives", "Don't Give Me Those Eyes", "You're Beautiful", "Stay the Night" y "Bonfire Heart".

Tras una extensa gira de Moon Landing, éste es el primer tour del cantautor británico quien ha sido nominado a los premios Grammy y a los premios BRIT.

