U2 abre nueva fecha en México

La banda irlandesa U2 abrió una segunda fecha para presentar "The Joshua Tree Tour" en la Ciudad de México el próximo octubre.



Además del show del 3 de octubre, la agrupación se presentará el 4 de octubre en el Foro Sol.



De acuerdo con un comunicado de la empresa OCESA, los boletos para el "segundo y último" concierto estarán disponibles en preventa Citibanamex el 19 de junio a las 11:00 am y hasta las 7:00 pm del 20 de junio.



El 21 de junio a las 11 am iniciará la venta general a través del servicio Ticketmaster y en lata quilla del inmueble.



También habrá una venta para fans inscritos en el sitio U2.com que iniciará el 16 de junio a las 10:00 am y culminará el 18 de junio a las 5:00 pm.



La venta estará limitada a cuatro boletos por comprador.



Los precios sin cargo por servicio Ticketmaster son:



Pista general: 2 mil 550 pesos



Verde A: 4 mil 500



Naranja A: 2 mil 550



Verde B: mil 450



Naranja B: 980



Verde C: 650



Naranja C: 400 pesos.