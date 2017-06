Invaden comerciantes vialidad

El arroyo vial de la calle Javier Méndez se ve afectado por comercios que se han expandido hasta la mitad de la vialidad y han abarcado parte de los estacionamientos exclusivos para motociclistas en la zona centro de Pénjamo, sin que hasta el momento ningún servidor público de solución al problema.



Conductores de motociclistas se han mostrado molestos ante la situación de los pocos lugares de estacionamiento que hay para su vehículo además de que aseguran que en la calle Javier Méndez existe un letrero de estacionamiento para motocicletas, pero el lugar es utilizado por comerciantes.



“No puede ser que dejemos nuestros vehículos en lugares exclusivos para motocicletas y cuando regresemos por ellos ya los hayan movido los comerciantes para instalarse ellos, que porque ya le pagaron al de Mercados”, indicó un joven motociclista afectado.



Asimismo, choferes de automóviles señalan que es poco el espacio que hay para poder circular sobre dicha calle ya que los comercios se han extendido hasta media calle aparte de que invaden la banqueta lo que ocasiona que los peatones se tengan que bajar por el arroyo vial y esto pueda causar un accidente.



“Ya no se puede circular sobre la calle Javier Méndez, los comerciantes deberían de cuidar a sus clientes recortando su espacio para que los clientes logren acercarse lo más que puedan y no peligren en que sean arrollados por un vehículo”, indico un hombre originario de la comunidad El Mármol.



Asimismo, en meses pasados comenzaron a colocarse señalamientos de "Exclusivo Peatón” en lugares donde no han sido autorizados, las autoridades encargadas de vialidad ya se encuentran revisando los permisos de los mismos para ver si cuentan con ellos o definitivamente retirarlos.



Mientras tanto por parte de la dirección de Mercados, el coordinador Antonio Ramírez no pudo ser contactado para que diera su versión en torno a los permisos o legalidad de los espacios destinados para los comerciantes que se encuentran invadiendo la vía pública.