Pide Alcalde no especular

Tras la solicitud de auditoría al área de Obra Pública hecha por el regidor del PRI, David Muñoz Torres, el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, pidió no hacer especulaciones sobre malos manejos, pues aseguró que hasta el momento no han detectado daños.

Luego de la salida del ex director de Obra Pública, Arturo Rocha Lona, el Regidor priísta solicitó una auditoría al considerar que existe opacidad en el manejo de los recursos, además del incumplimiento de las empresas que se retrasan en los proyectos.

El Alcalde refirió que las auditorías son permanentes en todas las dependencias que manejan recursos, ya sea por la Contraloría Municipal o por instancias externas, cuando se utiliza recurso estatal, e incluso a nivel federal.

“Me parece que hablar de sospechosismo siempre es más oportunismo, la verdad es que hay una serie de auditorías permanentes, hay gente de la Auditoría Superior permanentemente haciéndolas, no creo que vaya por ahí el asunto, pero tampoco estamos cerrados”, comentó.

Dijo que salvo las circunstancias normales de retrasos o cobros de más, que son parte de la Obra Pública, no se ha encontrado nada fuera de lugar en esta dependencia.

“Pediría que no se hiciera un linchamiento público sin tener conocimiento de causa, me parece que es muy delicado que porque una persona salga se especule sobre supuestos malos manejos, creo que hay que respetar la integridad de las personas y hasta no demostrar alguna situación entonces si calificarlo”, enfatizó.