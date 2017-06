Las primeras declaraciones de Ronaldo tras acusación de evasión fiscal

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dijo que tiene la conciencia tranquila, luego de ser acusado por la Fiscalía de defraudar 14.7 millones de euros a la Hacienda española en impuestos impagados durante los años comprendidos entre 2011 y 2014.

"Conciencia tranquila, hermano", dijo el portugués tras el entrenamiento del miércoles con su selección a Cuatro.

Al ser interrogado sobre si eso quiere decir que es inocente, el atacante cuatro veces Balón de Oro indicó "siembre, hombre, siempre".

Esta semana, la fiscalía provincial de Madrid acusó al jugador de cuatro cargos de fraude fiscal entre 2011 y 2014, según un comunicado publicado.

"El portugués se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen", indicó la fiscalía.

"Ronaldo empleó una empresa en las Islas Vírgenes como pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la totalidad de los ingresos obtenidos por el denunciado", añadió el texto oficial.

La agencia de representación de Ronaldo había dicho antes que el jugador estaba al día en sus impuestos.

Ronaldo viaja con su selección para jugar la Copa Confederaciones 2017, donde enfrentará a México.

El abogado del jugador António Lobo Xavier, indicó que era una injusticia lo que le hacen a "CR7".

"No hubo omisión de declaración, hubo una declaración según un criterio que aparentemente no es el criterio que le gusta a la administración fiscal española, pero no tiene base en una ley o en normas que pueda decir que el jugador violó", aseguró.





Apoya equipo a Ronaldo

A través de un comunicado, el Real Madrid indicó que cree en la inocencia de su jugador, pieza vital en el bicampeonato de la Champions League.

"El Real Madrid C. F. muestra su plena confianza en nuestro jugador Cristiano Ronaldo, que entendemos ha actuado conforme a la legalidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

"(Ronaldo) Ha mostrado siempre desde su llegada al Real Madrid C. F., en julio de 2009, una voluntad clara de cumplir con todas sus obligaciones tributarias. El Real Madrid C. F. está absolutamente convencido de que nuestro jugador Cristiano Ronaldo demostrará su total inocencia en este proceso.

"El Real Madrid C. F. espera que la Justicia actúe con la mayor celeridad posible para que cuanto antes quede demostrada su inocencia", se lee en el comunicado.

Con información de Mundo Deportivo y Marca