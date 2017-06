'No me negué a jugar en León': Piris

El paraguayo Iván Piris por fin habla tranquilo. Han pasado los días de incertidumbre, en los que no sabía si volvería a Monterrey, jugaría para León o debería buscar un nuevo club fuera de México.

El lateral derecho, con experiencia en el futbol italiano, pasó el reciente año futbolístico en Monterrey. En dos torneos, fue titular en 27 juegos, pero la semana pasada fue sorprendido por la noticia de que Rayados lo cedía por un año al León.

“Nunca me negué a jugar en León”, aclara como queriendo destrabar una polémica que le generó el rechazo ante la afición local.

Tras dos días de negociaciones, de llamadas telefónicas y contratos que iban y venían, las directivas de Monterrey y León, además de Pedro Aldave, el representante de Piris, se pusieron de acuerdo. El resultado es un préstamo por un año.

Piris debe llegar a León esta misma semana y en su primera entrevista como refuerzo del León, acepta que en la negociación fue clave la charla que tuvo con Javier Torrente, quien ya lo dirigió en el Cerro Porteño de Paraguay y con quien Piris se ilusiona, pues el técnico argentino asegura tener plantilla para pelear el título.

¿Cuáles son tus expectativas con la llegada a León?

Son muy buenas expectativas, estoy contento. Voy con la intención de dar lo mejor posible y dar al ciento por ciento de mí, para que la afición esté contenta con mi llegada.

Tu representante puso en duda el traspaso. ¿Por qué se demoró?

Me tomó por sorpresa el traspaso porque había terminado bien el torneo. Yo acababa de casarme hace algunas horas y me entero que me negoció Monterrey. Yo no salí a declarar para no adelantarme a nada. Finalmente decidí que quiero seguir en México porque me siento muy bien en una liga competitiva. Quiero ir a León a hacer grandes cosas.

¿Crees que la afición pudo enojarse por la demora en dar el sí?

Como te dije, yo nunca dije que no quería ir a León. Ésta es mi primera nota y quizás haya habido un mal entendido. La demora fue porque estaba pensando en Monterrey y recién decidí ahora que volví a la ciudad. Tengo los niños en la escuela y me tomé unos días para hablar con mi señora.

Sé que Torrente habló con vos. ¿En cuánto influyó en tu llegada?

Estuvimos juntos en Paraguay y me conoce de Cerro Porteño. Me ha llamado y me habló muy bien del club, la ciudad y de la directiva. Además, me comentó que se armó un equipo para luchar por el campeonato. Esperamos hacer un gran torneo y llegar a la parte final.

¿En qué posición jugabas con Torrente en Cerro?

Siempre jugué de lateral derecho, pero él sabe que me puede utilizar por izquierda o como central en una línea de tres.

¿Te sorprendió la salida de Monterrey?

Nos dijeron que iban a ver si salían jugadores, que iban a escuchar ofertas. Como yo terminé bien la temporada y la afición estaba contenta, no esperaba esta situación. Pero se dio así y voy a ir a León para hacer un gran torneo.