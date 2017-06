Señala 'Pioja' que jugadores de América la quisieron 'ligar'

La nueva figura de Mishelle Herrera, hija del entrenador de América, Miguel Herrera, al parecer no pasó desapercibida para algunos elementos del equipo azulcrema.

De acuerdo con su testimonio en Instagram Stories, Mishelle, quien aprovechó la estancia de su padre en Cancún, estaba caminando frente al hotel donde se encuentra el conjunto de Coapa y escuchó que varios futbolistas le gritaron “Hola”.

Destacó que los jugadores no sabían que era ella, porque, de saberlo, no le habrían dicho nada. Aseguró que no reconoció a los presuntos jugadores que le hablaron.

En su cuenta de Instagram, Mishelle Herrera ha subido fotos en el que muestra cómo ha cambiado en los últimos dos años y los halagos hacia ella son recurrentes.

Mi rojo perfecto ♥️ @nudestix #MH Una publicación compartida de mishelle herrera (@mishelleha) el 13 de May de 2017 a la(s) 9:24 PDT

Mi corazón era tan grade que cabías tú con todo y tus mentiras Una publicación compartida de mishelle herrera (@mishelleha) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 2:41 PST

No creo en el destino pero contigo dude. Una publicación compartida de mishelle herrera (@mishelleha) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 2:17 PST

El equipo de Miguel Herrera está realizando pretemporada en Cancún, Quintana Roo, a un mes del inicio del Apertura 2017.