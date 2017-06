*** PULSO TRICOLOR



Una comitiva del PRI nacional pisó ayer Guanajuato para tener una encerrona con alcaldes, legisladores locales y federales y la dirigencia estatal, y se llevó el pulso de lo caótico del partido.



*** LOS RECLAMOS



El senador Miguel Ángel Chico y diputados federales como Yulma Rocha, Erika Arroyo y Ricardo Ramírez Nieto reclamaron que la dirigencia estatal responde a los intereses de un grupo, y no trabaja.



*** OCHOA, CANCELA



Por lo pronto el jefe nacional del PRI, Enrique Ochoa, ya les canceló la visita a Guanajuato prevista para hoy y sí hará la presentación de la delegada Graciela Ortiz, pero mañana y en la Ciudad de México.

***ENVIADOS DE OCHOA



Los enviados de Enrique Ochoa que estuvieron ayer en Guanajuato fueron los secretarios de Organización y de Acción Electoral, Carlos Iriarte y José María Tapia, respectivamente. Además el dirigente del sector popular (CNOP), el senador Arturo Zamora; el presidente de la Fundación Colosio, el oaxaqueño José Murat; y la coordinadora de los estados de oposición, senadora Diva Gastelum.



*DOS ENCERRONAS



La cúpula tricolor sostuvo dos reuniones. Una con el Comité Estatal, sectores y organizaciones, y sólo dos de los 10 alcaldes del PRI (Édgar Castro de Guanajuato y Larisa Solórzano de Pueblo Nuevo), y otra, la que se prolongó por dos horas con un grupo de diputados locales y federales. Desde la primera cita se dio un encontronazo rudo entre el Alcalde capitalino y el dirigente estatal, Santiago García.



*CHICO VS. HUERTA



En la segunda otro round lo protagonizaron el senador Miguel Ángel Chico y el secretario de Organización del Comité Estatal, Pepe Huerta, que por momentos subió de tono pero en serio. Chico lo acusó de ser el “brazo armado” del dirigente Santiago García que opera en lo oscurito para un grupo (el del otro senador, Gerardo Sánchez, ambos aspirantes a la candidatura de Gobernador del 2018).



*SECRETARIO DE UN BANDO



Chico acusó a Huerta Aboytes de quitar y poner a dirigentes a su antojo, y de más linduras. El Secretario de Organización le contestó que se lo probara, el Senador se sostuvo en eso, y se hicieron de palabras. La diputada Erika Arroyo reprochó a Huerta y a Santiago García el manoseo del PRI en la Capital.



*YULMA Y LA INCLUSIÓN



La irapuatense Yulma Rocha, diputada federal y además vocera del Comité Nacional, insistió en la necesidad de promover la inclusión de todas las expresiones en los diferentes espacios del partido.



*SANTIAGO, EL REGAÑO



El secretario Electoral, José María Tapia, regañó al dirigente estatal, Santiago García, cuando aceptó su apego a una corriente, la del senador y suspirante Gerardo Sánchez. “Es inaceptable”, le reprochó.



*NECESIDAD DE CAMBIO



No se lanzó una exigencia directa de pedir la renuncia de Santiago García, pero los reclamos de que no hay trabajo de partido y todo lo acapara un grupo llevaron implícito el mensaje a los capitanes del PRI de que se necesita cambiar la dirigencia, y, si no es posible por ser electa hasta abril del 2018, pues al menos empujar a que haya cambios en las carteras del Comité, en particular que se vaya Pepe Huerta.



*LOS AUSENTES



A la reunión de legisladores -en la que hasta los celulares les quitaron a todos al momento de entrar-, faltaron el senador Gerardo Sánchez; tres de los siete legisladores federales que son: Azul Etcheverry, Bárbara Botello, Timoteo Villa; y sólo uno de los ocho diputados locales, que fue Luz Elena Govea.



*LA JUSTIFICACIÓN



Las leonesas explicaron su ausencia. Azul tenía ayer ya programada la inauguración del Centro Cultural Juan Ignacio Torres Landa García, en San José Iturbide, para el que gestionó recursos federales. Y Bárbara por un tema médico agendado y ofreció su respaldo al trabajo de la Delegada.

***NAVARRETE, REAPARECE



A la ex delegada de Sedesol en Guanajuato, la irapuatense Claudia Navarrete Aldaco, un alfil del grupo político del senador Gerardo Sánchez, ya le encontraron cobijo. Ahora es la nueva Secretaria de Operación Política del Comité Estatal del PRI, cargo que ocupaba el leonés Pepe Pedroza Cobián.



*OPERACIÓN POLÍTICA



Se trata de una cartera que apenas se creó en febrero pasado con la llegada de Pepe, luego de su salida como dirigente del Comité Municipal del PRI leonés para abrirle paso al “barbarista” Deny Méndez. A nivel nacional esa posición la inventó el entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.



*MANGA ANCHA



Como operadora política, Claudia tendrá manga ancha para ir y venir por todo el estado e incidir en la renovación de comités y consejos políticos e incluso en la pronta definición de candidaturas al 2018.



*PEPE, SE QUEDA



Pedroza Cobián tiene encaminada la estrategia “Hablemos Claro”, luego de que se aplicaron encuestas para tomar el sentir de los ciudadanos de lo que pasa en Guanajuato, a esa chamba le falta un buen trecho para generar una agenda política para los actuales representantes populares del PRI y ser base de la plataforma electoral que presentarán los candidatos de ese partido en las elecciones del 2018.



*¿ASUNTOS INDÍGENAS?



Por eso a Pepe ya le dijeron que no se irá del Comité Estatal, que se quede a atender ese asunto. Lo que falta ver es en calidad de qué, pues para mantener un salario similar ocupan de darle otra cartera así, dicen que la de Asuntos Indígenas, lo que resultaría extraño, pues no son los temas del abogado leonés.

***CORREN EN LAS JOYAS



La ex alcaldesa Bárbara Botello; su ex secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz García; además de la actual regidora y secretaria general del PRI en León, Norma López, son los políticos que participaron en la 1a. Carrera por Las Joyas del domingo pasado, organizada por la asociación “Autogestión y Educación Comunitaria AC (AUGE)”, a beneficio de la Orquesta infantil y juvenil Sonar Las Joyas.