Ponen su atención en cosas pequeñas

A través de la puesta en escena “Cosas pequeñas y extraordinarias”, la compañía Proyecto Perla hizo conciencia sobre las desapariciones forzadas y los refugiados.



En el Jardín de las Esculturas del Forum Cultural Guanajuato se presentó la obra que narra las peripecias de aquellos que se ven forzados a abandonar su hogar.



Con la ayuda de un escenario digital, Daniela Arroio, Mario Eduardo D’León, Micaela Gramajo y Sergio Solís transportaron a los leoneses al mundo de la pequeña Emma.



Emma, interpretada por Micaela Gramajo, es una gran cazadora de cosas pequeñas y extraordinarias, con su equipo especial: un abrigo con 22 bolsillos, unas pinzas, guantes, botas para la lluvia y una cinta métrica; la niña ha recolectado un total de 322 objetos, mismos que registra en su bitácora y almacena en su “Museo de Cosas Pequeñas y Extraordinarias” (MCPE).



Luego de un día en la escuela, la niña suma un nuevo objeto para su colección, se trata de una llave que encontró de regreso a casa, tras tomar un camino diferente gracias a las manifestaciones que se han sucitado recientemente.



Su mamá es editora y su padre reportero de un periódico local y sin dar explicaciones comunican a Emma que deben salir del país ese mismo día y sin llevarse nada más que lo esencial. La niña desconcertada insiste en que debe llevarse su museo, pero sus padres le niegan la petición y le dicen que éste se quedará en casa de su abuela.



Con tristeza la chica y sus padres se marchan a otra nación, en la cual no conocen ni el idioma. Mientras desempaca, un gato, llamado “Gato”, entra por la ventana de Emma, quien asustada lo ahuyenta, pero pronto descubre que el felino habla y escribe varios idiomas.



Cuando Gato hurga entre las cosas de Emma, descubre cosas “raras”, la niña con nostalgia explica que son parte de su MCPE, el gato asombrado por el proyecto de la niña le dice que abran un segundo museo, el cual él ayudará a construir.



Animándola le dice que tomen un paseo por la playa, en su paseo encuentran una caracola pero Emma reitera su decisión de no abrir un segundo museo y se marcha.



Molesta, pero sobre todo frustrada por su nueva vida, Emma le reprocha a sus papás que quiere volver a su casa y ver de nuevo a su abuela, a quien extraña a diario, pese a que se mandan cartas.



Los padres de la niña le explican que no pueden regresar a casa pues la violencia es cada vez mayor y al dar a conocer la situación su tío, quien fungía como fotoperiodista, ha desaparecido.



Emma, consternada por la noticia, sale a tomar un paseo por la playa, al llegar a la orilla ve a una ballena y a su cría, que hacen que la chica por un momento olvide su tristeza y que descubra que el lugar también tiene cosas extraordinarias.



Maia, su vecina, decide acercarse pero Emma se aleja, sin embargo al percatarse de que Gato ha desaparecido pide ayuda a Maia, que con gestos y sonidos le va explicando su lenguaje y en minutos ambas niñas entablan amistad.



Animada por empezar una nueva vida Emma decide abrir un MCPE 2, en el que ahora guardará un dibujo de su amiga Maia, la caracola que encontró en su paseo nocturno con Gato y un frasco con arena del día que vio a la ballena.



Antes de partir a su primer día a la escuela, la niña recibe una nueva carta de su abuela, quien le comunica que no ha dejado de luchar por encontrar a su tío y pide que mientras tanto ella mantenga esa luz que la caracteriza.



Tras la lectura de la carta las luces del escenario se apagaron y el público con alegría aplaudió el talento de los integrantes de la compañía teatral, quienes se despidieron de los leoneses con una sonrisa.