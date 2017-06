'Hipotecan' a Guanajuato capital

La administración municipal de Guanajuato solicitará al Gobierno del Estado un adelanto de recursos por un monto de 60 millones de pesos, procedentes de las participaciones de los diversos programas que corresponden a la capital.



Lo anterior para, de esa forma, contar con el dinero para liquidar en una sola emisión el adeudo que se tiene con autoridades hacendarias federales.



Con el pago de los 60 millones de pesos en una sola exhibición, de acuerdo con lo dado a conocer por el alcalde Édgar Castro Cerrillo se pondría fin a un adeudo que se ha acrecentado desde hace unas cuatro administraciones, cuando por causas hasta ahora desconocidas se dejaron de cumplir estas obligaciones.



“En mesa de trabajo de todos los integrantes del Ayuntamiento y en el tema del Impuesto Sobre la Renta se solicitó el poderse ampliar la información que tendremos que solicitar a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para poder estar en condiciones de solicita el adelanto de participaciones”, dijo.



Explicó se solicitarán 60 millones de pesos, por lo que esperan que este movimiento se logre concretar en un plazo no mayor a dos meses, aunque quien concreta todas estas acciones y los convenios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el Gobierno del Estado, por medio de la citada secretaría.



“Son cinco años los que ahorita estamos poniéndonos al corriente y al día, siendo una administración responsable, la cual está absorbiendo y conteniendo estos adeudos fiscales que estamos tratando de solventar”, afirmó.



Señaló que como parte de la misma solicitud, también esperan conocer el monto de los intereses vencidos, multas recargos y demás instrumentos financieros que se han generado por la falta de pago de este impuesto que ha creado un problemática que la actual administración no esperaba.



Para poder pagar este saldo pendiente se tiene como plazo todo lo que resta del mes de junio, pero Castro Cerrillo señaló que no esperan cumplir plazos, ya que el caso impactó de manera negativa las finanzas públicas municipales.



Por ahora, el municipio dispone de todas las cuentas que tiene bajo su cargo y ninguna de ellas ha sido congelada o intervenida por las autoridades federales, ya que todos los procesos emprendidos han sido precautorios.



“Estamos en tiempo y estamos llevando con mucha responsabilidad y sensibilidad del impacto que nosotros tenemos que atender”, aseguró.



Cuestionado sobre si existe algún plan “B” en caso de que no llegara a prosperar la solicitud de adelanto de las participaciones apunto que no se ha visto otro escenario, ya que hay voluntad y disposición de cumplir con una situación que no es atribuible al actual gobierno municipal.