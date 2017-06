Duarte dio millonada al PRI

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también desvió recursos para el PRI.



Pero a diferencia de Roberto Borge, quien entregó 200 millones al tricolor, el veracruzano dio mil 300 millones de pesos al partido, reconoció el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal Arturo, Bermúdez Zurita.



En una carta escrita de puño y letra y de la cual Reforma posee copia, el ex mando policiaco admitió que es su voz la que se escucha en un audio difundido recientemente y donde se revela la entrega de recursos al PRI.



Bermúdez reconoce que participó en el desvío de ese dinero del erario veracruzano para la campaña tricolor a la gubernatura que encabezaba Héctor Yunes Landa.



En dicho audio, se le escucha referirse a Yunes Landa, así como a otros dos supuestos operadores de recursos. El ex jefe policiaco los identifica plenamente.



“Manifiesto que tengo conocimiento del audio (...) del cuál es mi voz y al candidato a quién me refiero en él es el del partido del PRI, es H. (Héctor) Yunes Landa y los operadores que se mencionan Fernando Vázquez Rigada y Francisco Mora Domínguez, quienes fueron los operadores (sic)”, anotó en la carta, cuya firma fue cotejada por peritos.



La misiva fue entregada por el ex jefe policiaco a sus abogados en el penal de Pacho Viejo, donde fue internado de manera preventiva por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y abuso de autoridad.



En el audio referido, Bermúdez asegura que el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, recibió de manos de Yunes Landa 500 millones de pesos para “su programita”.



En ese sentido, asegura que el ex Gobernador entregó mil 300 millones de pesos al candidato tricolor, en tanto que éste pedía 2 mil millones.



“La movilización” del recurso, añade en el audio, corrió a cargo de Vázquez Rigada y Mora Domínguez.



Vázquez Rigada, en tanto, afirmó en otra misiva que nunca recibió dinero de Duarte o del Gobierno de Veracruz durante la campaña electoral en la que colaboró como consultor.



Yunes Landa a su vez acusó al Gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes, de estar detrás de la filtración del audio y negó el financiamiento para su campaña de Duarte.