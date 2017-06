¿Qué había detrás de la agresión a republicanos en Virginia?

El atacante que comenzó el tiroteo hacia los legisladores republicanos fue identificado como James T. Hodgkinson, un hombre de 66 años que fue simpatizante de Bernie Sanders.

Habría sido acusado por daños a propiedad ajena en 2006, pero los cargos fueron retirados.

En su perfil de Facebook se aprecia su oposición contra Donald Trump en varias publicaciones y su apoyo a Bernie Sanders quien fue candidato demócrata pero perdió las interinas de su partido contra Hillary Clinton.

Hodgkinson, de 66 años, procede de Belleville, en Illinois. Posee una empresa de inspección de hogares.



Su licencia expiró en noviembre de 2016 y no ha sido renovada, según registros estatales.



Charles Orear, de 50 años, un gerente de un restaurante en San Louis, aseguró en una entrevista que él era amigo de Hodgkinson mientras trabajaban para la campaña presidencial de Bernie Sanders en Iowa.



Orear describió a Hodgkinson como un apasionado progresista, pero que no daba muestras de malicia o violencia hacia los demás.



Dijo que le pareció que Hodgkinson era tranquilo y reservado luego de que compartieran tiempo en una casa de campaña de Sanders en Rock Island, Illinois.



"Él era un comerciante sindical, bastante fornido, y hablamos de política. Él realmente estaba más en el lado progresista", contó.



Agitadores de la derecha radical, entre ellos Donald Trump Jr., hijo del Presidente Donald Trump, comenzaron a politizar el ataque, al calificarlo como una agresión del "terrorismo izquierdista".



Trump Jr. sugirió que acontecimientos como el de hoy, contra conservadores, son resultado de la hostilidad de los liberales contra el Presidente Trump.



Entre las últimas polémicas se encuentran el asesinato ficticio al Presidente en una obra teatral en Nueva York o la decapitación de Trump en un tuit de una periodista progresista.



El coordinador del bloque republicano en la Cámara baja, Steve Scalise de Louisiana, fue baleado durante el incidente.



El ataque sucedió durante una práctica de béisbol de los legisladores en Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington.



Agentes de seguridad de Scalise respondieron al fuego e hirieron al agresor, que fue arrestado.



"Practicábamos bateo. De repente, escuchamos un disparo muy ruidoso. El tirador estaba junto a las bancas de tercera base y tenía una visión muy clara del campo", contó el senador Jeff Flake, de Arizona.



Añadió que portaba una especie de fusil y muchas municiones.



El legislador Mark Walker acusó que el agresor quería matar a republicanos.



El representante republicano Mo Brooks, de Alabama, contó que varias personas más resultaron heridas, entre ellas dos agentes de Policía.



Scalise se encuentra en el hospital de la universidad George Washington en condición estable, dijo un colaborador. Su vida no corre peligro.



El Presidente Donald Trump expresó profunda tristeza al enterarse de la tragedia, y dijo que se mantenía al tanto de los sucesos.

Con información de Reforma