Se complica estado de salud de legislador de EU atacado a balazos

El legislador republicano que resultó herido en el ataque hoy en un campo de béisbol de Virginia, Steve Scalise, está en estado crítico.



El jefe de la bancada republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se sometió a una cirugía tras ser baleado en la cadera, funcionarios del hospital en el que se encuentra internado.



Un hombre armado abrió fuego contra legisladores republicanos que practicaban para un partido benéfico de béisbol cerca de Washington e hirió al prominente congresista y a varios otros antes de ser abatido por la Policía.



El atacante disparó en varias ocasiones con un rifle en el campo de béisbol en Alexandria, Virginia, antes de resultar herido en un tiroteo con policías del Capitolio que estaban en el lugar. Murió posteriormente por sus heridas.



Scalise, tercero en el liderazgo del bloque republicano de la Cámara de Representantes, recibió un disparo en la cadera.



Fue asistido por legisladores que estaban en el lugar, entre ellos Brad Wenstrup, un congresista de Ohio que además es médico, antes de ser enviado a un hospital.



También resultaron heridos un actual empleado del Congreso y otro que ya no cumple labores allí.



Dos oficiales de Policía fueron hospitalizados tras el incidente pero no estaba claro si ambos sufrieron heridas de arma de fuego.



El atacante fue identificado como James Hodgkinson, un funcionario estadounidense de alto rango, de 66 años y residente en Belleville, un suburbio de St. Louis, en Illinois.



Sus perfiles en medios sociales indicaban que Hodgkinson era fuertemente opositor a los republicanos, incluido al Presidente Donald Trump.



La Policía y el FBI dijeron que era demasiado pronto para determinar el motivo del tiroteo o si el ataque había sido un intento de asesinato político.



Trump anunció la muerte del atacante y llamó a Scalise, congresista por Luisiana de 51 años, un buen amigo.



La agresión se produjo poco después de las 7:00 horas locales, cuando entre 25 y 30 legisladores republicanos se habían reunido para una práctica antes de un juego contra los demócratas previsto para el jueves.



Había 20 representantes y dos senadores presentes, y el tiroteo duró unos 10 minutos, dijo el congresista Joe Barton, entrenador del equipo republicano.



Dos legisladores que estuvieron en el lugar, los congresistas Ron DeSantis y Jeff Duncan, señalaron que el ataque podría haber tenido una motivación política.



Duncan contó que cuando abandonaba el campo el hombre que más tarde comenzó a disparar se acercó a él.



"Me preguntó quienes estaban practicando, si los republicanos o los demócratas, y yo respondí 'esta es la práctica de los republicanos'", relató Duncan a periodistas.



DeSantis dio un relato similar.



El incidente del miércoles es el primer ataque con armas de fuego a un miembro del Congreso estadounidense desde enero de 2011, cuando la representante demócrata Gabby Giffords resultó gravemente herida en un intento de asesinato en un mitin político en Tucson, Arizona.



La legisladora sobrevivió, pero seis personas murieron.



Giffords renunció a su banca y se convirtió en activista por restricciones al uso de armas de fuego.