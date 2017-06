Estudio da esperanza de vida a pacientes con cáncer de próstata.

Durante la 53 Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) 2017, que se llevó a cabo del 2 al 6 de junio en Chicago, Estados Unidos, Janssen Research & Development, LLC presentó el primer análisis de los resultados del estudio clínico de Fase 3 LATITUDE, que permitieron ver el beneficio que hombres recientemente diagnosticados con cáncer de próstata metastásico, sin tratamiento hormonal previo (mHNPC) y con factores pronósticos de alto riesgo, podrán obtener al adicionar acetato de abiraterona más prednisona a la terapia actual de tratamiento (deprivación o supresión androgénica – ADT por sus siglas en inglés).



Los resultados más importantes de eficacia que se registran al añadir acetato de abiraterona en el tratamiento de estos pacientes son: reducción significativa del riesgo de morir del 38%, control de la enfermedad y detención de su progresión en un 53%; así como reducción del riesgo de aparición de dolor, fracturas y otros eventos relacionados al esqueleto en un 30%, y reducción del riesgo de recibir quimioterapia en el futuro de un 66%.



Dada la relevancia de estos resultados para los pacientes y la comunidad médica, éstos fueron incluidos como contenido oral de la plenaria de ASCO y en el Programa de Prensa de esta reunión anual. Asimismo, fueron publicados en el New England Journal of Medicine, y formaron parte del programa "Lo Mejor de ASCO", el cual destaca las estrategias en oncología que tendrán un impacto directo en la atención del paciente.



"En el estudio LATITUDE, encontramos que el acetato de abiraterona, en combinación con la terapia de deprivación de andrógenos más prednisona, mostró mejoras estadísticamente importantes y clínicamente significativas en pacientes con cáncer de próstata metastásico de alto riesgo no tratado previamente con hormonas", dijo el Dr. Karim Fizazi, Investigador Principal del estudio y Jefe del Departamento de Oncología Médica del Instituto Gustave Roussy.



"Esta es información nueva e importante, ya que no todos los pacientes responden bien al estándar actual de tratamiento. LATITUDE sugiere que cuando se usan juntos, estos compuestos pueden ofrecer una opción nueva y muy necesaria para los pacientes con mHNPC de alto riesgo recién diagnosticado".



El cáncer de próstata metastásico no tratado previamente con hormonas representa aproximadamente el 3% en los Estados Unidos, alrededor del 6% en toda Europa, cerca del 60% en la región Asia-Pacífico, y alrededor del 40% en América Latina; y su incidencia está aumentando. Aunque la mayoría de los pacientes inicialmente responden a la ADT - el estándar de tratamiento - la mayoría de los hombres progresan al cáncer de próstata resistente a la castración en el lapso de un año. En México, el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres de 65 años o más, con cerca de 5 mil defunciones anuales (14 por día). Durante el año 2014 se diagnosticaron alrededor de 233 mil nuevos casos de cáncer de próstata, de los cuales 29 mil 480 casos (12.65%) serán mortales.



"Las mejoras en el cuidado y tratamiento del cáncer de próstata en todas las etapas de su avance son vitales. Esto es especialmente cierto para aquellos hombres que se enfrentan a un cáncer de próstata metastásico de alto riesgo no tratado previamente con hormonas, que es un tipo de cáncer tradicionalmente difícil de tratar", dijo Marco Gottardis, Ph.D., Vice President and Prostate Cancer Disease Area Stronghold Leader en Janssen. "Estamos animados por estos resultados positivos para el acetato de abiraterona en el cáncer de próstata avanzado sin hormona y estamos comprometidos a continuar desarrollando medicamentos que puedan beneficiar a los pacientes en todas las etapas de esta grave enfermedad".