Dobladores unidos para proteger a la vaquita marina

Más de 20 artistas de doblaje de populares personajes de series de televisión y películas (como Los Simpson y las princesas de Disney), se reunieron en la explanada del Museo de Ciencias Universum para apoyar la campaña por la protección de la vaquita marina, especie endémica de México en peligro de extinción.



Benjamín Martínez Hernández, biólogo marino y fundador de la asociación civil Explorando la vida, señaló en entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico que este evento se realizó con el objetivo de difundir la Expedición Vaquita 2017.



"Es un proyecto independiente (mas no aislado) que con esta acción nos sumamos a los esfuerzos que se están realizando tanto a nivel nacional como internacional. Queremos que la expedición sea un generador de información científica útil para la conservación de esta especie y que la gente conozca más a este tesoro exclusivo de nuestro país", dijo el experto.



Ante la falta de patrocinio de alguna entidad federal o gubernamental, el proyecto se presentará próximamente en una plataforma de fondeo colectivo para recabar recursos que se invertirán en investigación, equipo técnico, transporte e insumos de la expedición.



Para la realización del proyecto se cuenta con la asesoría del doctor Armando Jaramillo, investigador del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.



Acerca de la reunión en la que recientemente participaron el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el empresario Carlos Slim y el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, el biólogo consideró que fue una acción de gran importancia para la conservación de esta especie, y agregó que estaría muy complacido de que se contemplara la Expedición Vaquita 2017 para recibir apoyo y coadyuvar en la conservación de la marsopa mexicana.



--Voces por la vaquita



En el evento que tuvo lugar en el museo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la actriz Analiz Sánchez, conocida por doblajes de personajes de las caricaturas "Monster High" y "My Little Pony", dijo que "nuestra responsabilidad, no solamente como artistas, sino como mexicanos es unirnos para apoyar una causa como ésta".



Por su parte, el actor Rubén Cerda, la voz del dinosaurio "Barney" y de "Mickey" Mouse, destacó la importancia de fomentar entre los niños el cuidado de las especies, y "como adultos tenemos la obligación de hacer algo por nuestro país y por nuestras especies".



Actualmente, se estima que existen alrededor de 30 vaquitas marinas.



Para conocer más sobre la fundación Explorando la vida, visite la página www.explorandolavida.com