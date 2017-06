Facebook tendrá su propio reality show

Facebook cerró un acuerdo para realizar un "reality show" que entregará un premio de 500 mil dólares.



De acuerdo con "The Hollywood Reporter", A. Smith & Co. Productions, que está detrás de "American Ninja Warrior", se encargará de "Last State Standing".



En el programa competirán 50 personas, de cada estado de Estados Unidos, y tendrán que participar en juegos "alocados".



Aunque la producción ya empezó en Los Ángeles, aún no hay fechas de estreno o número de episodios. Facebook también revivirá la comedia "Loosely Exactly Nicole", que MTV canceló hace cuatro meses.