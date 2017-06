Dice llamarse Sahara, como el desierto. Tras sus palabras, hay algo de pena y vergüenza. Los desiertos son lugares mágicos, en el día son inhóspitos, por las noches son fríos y llenos de vida; a parte se cree que fueron mares que se secaron, pero conservan la dignidad de un gigante dormido. Me gusta tu nombre, muy original, le digo.



Ella conoce la historia de su nombre. Cuéntemela entonces, dije, quiero saber el secreto del desierto. Ella sonríe y comienza: Mi madre decía que él se quejaba del frío: ¡cierra esa ventana! ¿qué no ves que estoy helado? pero tú, ¿estarás enfermo? si lo que hace es un calor infernal.



Comenzó como un reuma, atormentándolo de dolor de huesos. Él se enredaba con frazadas las piernas, pero fue extendiendo su territorio a los brazos. Finalmente tomó posesión del corazón y entonces se acabó la batalla contra el frío, comprendiendo que no era algo externo, sino que le salía de dentro como una maldición.



Entonces nací yo, dice, y mi madre cansada de tanto frío, decidió ponerme Sahara, pues creía que ahí siempre brillaba el benéfico sol. Y eso es lo que ansiaba con toda el alma. Pero mi nombre, no le quitó el frío en lo absoluto, dice, y siguió como antes, como siempre. Nunca le encontraron nada extraño, pero acabó sus días más frío que un glaciar.



Los ojos de Sahara se pierden en un lejano recuerdo. Los humanos somos seres diseñados para hacer el bien y mientras más te acerques a ese ideal, te humanizas o deshumanizas, como el caso que me cuentas, le dije, y pienso que su espíritu se fue enfriando como un mudo reproche.



Son mis teorías, le digo, ella sonríe. Hay personas que hacen el mal y no enmiendan, bueno ni siquiera dan la cara para pedir perdón, dicen que ya pasará, como pasa el viento; luego viene otra ofensa, otro atropello y así van por la vida agrediendo, ignorando la magia de arrepentirse y de perdonar. Ignoran que nunca es tarde. Hasta que el cúmulo de cicatrices, de las heridas que infringieron, forman una jaula fría que acaba por congelarlos. Yo pienso que no se puede ir haciendo mal y dañar principalmente a los seres que amas, ni a tus compañeros de viaje… Mucho tiempo creí eso de que la vida se los cobraría, ahora estoy segura que el castigo se lo causan a sí mismos, ya que no fuimos diseñados para dañar. Gracias por contarme tu historia. Sahara se despide y me abraza, yo me quedo con la calidez de su sonrisa que hace juego con su nombre.



S.A.L.