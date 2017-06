Revelan nombre real de Sasha Obama y sorprende en redes

Pese a haber pasado ocho años de su vida a la luz de los reflectores como hija del presidente de Estados Unidos, Sasha Obama logró mantener relativamente en secreto su verdadero nombre y el descubrimiento ha impactado las redes sociales, donde cientos de usuarios han expresado su sorpresa.



Fue la escritora Ashley Ford la que soltó la noticia en Twitter: "Hoy se cumple un año desde que descubrí que el verdadero nombre de Sasha Obama es Natasha".



El dato curioso salió a la luz el verano pasado, cuando el "New York Daily News" informó que, mientras trabajó en un restaurante en la isla de Martha's Vineyard durante las vacaciones, la hija del ex presidente Barack Obama era conocida por su nombre real (Natasha) y no su apodo, por el que es conocida (Sasha).



Sin embargo, parece ser que, un año después de ello, las redes sociales desconocían el hecho.

"Hemos vivido una mentira", "Me siento tan sorprendido que no sé cómo explicarlo" y "¿cuál es entonces el nombre real de Malia (la hija mayor de Obama)?", fueron algunos de los miles de comentarios que surgieron en las redes tras la revelación.



Sasha, la razón por la que los Obama decidieron seguir viviendo en Washington tras dejar la Casa Blanca, terminó la semana pasada el curso escolar en la prestigiosa escuela Sidwell Friends.



La hija menor del ex presidente aprovechó para cerrar su año escolar y celebrar al mismo tiempo su cumpleaños, organizando una gran fiesta, en la que lució un sexy vestido rojo que, sin embargo, no logró opacar la revelación sobre su nombre.