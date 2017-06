Con el objetivo de proteger sus intereses y no perder toda la inversión que pudieron hacer en algunos futbolistas, los directivos del balompié mexicano emplean un acuerdo de palabra llamado "Pacto de Caballeros", no reconocido públicamente y que está fuera de las regulaciones de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA).

De acuerdo con el organismo rector del futbol internacional, un jugador recibe la etiqueta de "libre" cuando termina contrato con algún club y tiene la facilidad de arreglarse con el equipo que desea, sin que su anterior contratante reciba pago alguno por sus derechos federativos. Eso no aplica en el futbol mexicano.

Desde hace varios años existe lo que se dio en llamar el "Pacto de Caballeros", una compensación económica por parte del club que contrata a un futbolista, sin importar que éste haya concluido su vínculo.

Esto también aplica para los jugadores que militan en el extranjero formados en México.

Sin importar el tiempo que lleven fuera del país, el último club en el que jugaron en México tiene la prerrogativa de ser la primera opción para volver a México. En caso de que otro conjunto sea el interesado, deberá solicitar "permiso" al que tiene el derecho para repatriarlo y, según el caso, tendrá que darle una cantidad.

En caso de que la cantidad no sea abonada, el jugador queda bloqueado para participar en cualquier equipo de la Liga MX.