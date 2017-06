Ninel Conde pide a su ex que ya la supere

Ninel Conde no desmintió que su ex pareja Giovanni Medina le haya armado un escándalo en un restaurante donde la actriz y cantante cenaba con otra persona.



"Para algunos es difícil la aceptación cuando algo se rompe y la negación te hace hacer ese tipo de cosas," dijo al programa "Hoy".



Ninel acepta estar soltera, al tiempo que expresó que siempre trata de llevar una relación cordial con las ex parejas, pero con la más reciente se le ha complicado.



El siguiente paso, es darse un tiempo para disfrutar de su soledad.



"Nunca me di oportunidad entre relación y relación a estar sola, y si bien es cierto, ahora me siento acompañada por el trabajo, el problema es que llegas a tu casa y estás sola, en tu recámara nadie está presente, esta vez, me voy a tomar el tiempo y no está mal", mencionó en entrevista la actriz.