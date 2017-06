Origel, dolido por término de exclusividad con Televisa

Cuando llamaron a "Pepillo" Origel a la oficina, él ya sabía lo que le iban a decir: que su contrato de exclusividad con Televisa había terminado. Todavía hoy, unos días después de saber la noticia, el comunicador tiene sentimientos encontrados pues si bien eso le abre puertas para colaborar con otras televisoras, no deja de ser algo triste.



"Es que es triste para todos los que hemos estado tantos años, que de la noche a la mañana te digan que hasta aquí llegaste, cuando ha sido una cosa que trabajaste todo el tiempo", dijo en entrevista y agregó:



"Yo llevo más de veinte años trabajando en Televisa y con un 'ya se te acabó el contrato, adiós' te avisan, entonces te preguntas qué pasa, qué sucede en una empresa a la que tú le tienes tanto cariño, de tanto tiempo y de tantos años, la verdad es que yo no tengo ninguna queja porque a mí me han tratado muy bien y bendito sea Dios lo que tengo lo tengo gracias a Televisa, la verdad, no estoy en contra ni dolido ni nada, pero sí me genera sentimiento la verdad porque sí se siente muy feo".



Su contrato de exclusividad terminará este mes, y pese a que le han llegado algunas propuestas de otras televisoras, "Pepillo" dice que aún no es tiempo de pensar en ellas. Tampoco es que esté tan interesado, para él, el escenario ideal sería continuar con el programa que tiene con Martha Figueroa en Unicable, "Hacen y deshacen".



"Me gustaría irme a León a mi casa a descansar, pero si me ofrecen algo que valga la pena por ahí me animo aunque de preferencia quisiera irme a León, venir los jueves a grabar el programa y estar fuera ya de todo esto porque te duele, ahorita ando como sacado de onda y más cuando sientes que le dan preferencia a otra gente que ni siquiera…", declaró.



Su relación con Unicable es muy estable, comentó "Pepillo", quien aplaudió el trabajo que realiza ahí con Martha Figueroa, ya que dice, hay muy pocas personas que logran ofrecer los espectáculos como ella. Lo que no se explica es que no exista actualmente en Televisa un programa dedicado a los espectáculos.



"No sé si a los altos mandos no les interesen", dijo.



"La gente va a estar con ganas de ver lo que sucede en el mundo del espectáculo, siempre va a dar, tan es así que los programas que no son de espectáculos ahora meten más de esto que de otras cosas. La información puede ser la misma: tú en la mañana te puedes enterar de las mismas noticias pero lo interesante es cómo lo cuentas, cómo lo dices, a Martha Figueroa es difícil que la tengan otras gentes. De hecho tú ves y dices, ah qué barbaridad, pero qué está haciendo esa persona en la televisión, del CEA", mencionó el conductor.



Recientemente Origel sufrió un accidente automovilístico que dice, no pasó a mayores.

Ahora con collarín !! Ni modo !! Una publicación compartida de Juan Jose Origel (@juanjoseorigel) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 7:06 PDT