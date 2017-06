"Sigo en Telemundo, feliz", fue lo que expresó Angélica Vale cuando se le cuestionó si aún tenía contrato con esta televisora, donde tuvo la oportunidad de realizar la telenovela "La Fan", cuya idea original es de ella, "aún no me dicen qué sigue, pero estamos hablando de muchas cosas padres".



Angélica comentó que ella está consciente que "La Fan" no fue la novela de gran éxito, pero tampoco considera que le haya ido mal, ni en Estados Unidos ni en México. "Cuando firmas un contrato con una empresa como Telemundo sabes que van hacer las cosas diferentes, porque están tratando de probar fórmulas distintas. Yo llegué como con un 'Diario de Bridget Jones' y ellos hicieron una parodia total, porque al inicio era esta historia rosa y la transformaron en una locura, que la amabas o la odiabas".



También piensa que era algo que el público no estaba preparado para recibir, porque todavía espera esa historia de amor de cuento de hadas al que está acostumbrado, tal como Angélica había escrito originalmente el libreto, "pero en Telemundo les gusta intentar cosas nuevas y lo hicieron con 'La Fan', y no estuvo tan mal, no nos movieron de horario, no nos cambiaron de día, entonces no estuvo mal, no diré que fue el exitazo pero fue una prueba bastante digna, eso es lo bueno, que Telemundo sabes que fue eso una prueba y no estamos esperando los cuernos de la Luna".



Sobre la situación que están pasando muchos sus colegas, que han perdido su exclusividad o que han salido definitivamente de Televisa, su antiguo lugar de trabajo, Angélica expresó.



"Me duele mucho porque veo que muchos compañero siguen saliendo, pero por otro lado digo no nada más fue a mí - dijo antes de soltar una carcajada - pero sí duele que tantos compañeros ya no estén y que estén dejando que caiga todo lo que hicieron, pero a lo mejor son cambios que funcionan, vaya a saber".



También se le cuestionó si estaría de acuerdo en que se realizara una serie sobre la vida de su madre Angélica María, a lo que respondió positivamente asegurando que su madre tiene muchas cosas interesantes que contar, como el veto de Televisa, cómo le afectó esto o sobre su divorcio de Raúl Vale (q.e.p.d).



Si bien es muy parecida a su progenitora, Angélica señaló que no le gustaría interpretarla. "Yo preferiría hacer a mi abuela, porque sino a quién van a poner de Angélica Ortiz, Angélica Vale podría ser mi hija".