Hábitos que afectan la economía de los Millennial

Vivir el aquí y el ahora. Es una frase que puede describir en gran parte la forma de ser de la generación más joven, la millennial. A ellos les ha tocado vivir una realidad por completo diferente a la que vivieron sus padres, en la que los cambios tecnológicos, la rapidez con la que se mueve el mundo y la situación económica global –mucho menos favorecedora que la que vivieron sus padres– los han marcado y han hecho únicos. Precisamente esta realidad les ha hecho forjar ciertos hábitos o rasgos de personalidad que si no se cuidan lo suficiente, pueden convertirse en un lastre para sus finanzas.



No llevar un registro escrito de los gastos



¿Estás acostumbrado a registrar lo que gastas en un cuaderno? No, seguramente no. ¿En una app? ¿Tampoco? Entonces lo estás haciendo mal. Uno de los datos más preocupantes que arrojó el ejercicio realizado por la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) es que 64% no acostumbra llevar ningún tipo de registro de sus ingresos y gastos mensuales. Y los que sí llevan su registro, ya es mayor de 25 años. Recuerda que el presupuesto es el rey de las finanzas personales y llevar este registro te ayudará a ahorrar y a gastar mejor.



Que no te gane el afán de independencia



Seguramente o quieres poner una empresa o quieres trabajar por tu cuenta. Varios estudios arrojan que la generación millennial es una generación emprendedora, lo cual, es excelente, pero puede hacer que te olvides de otros aspectos esenciales. Ya sea que estés estableciendo una empresa o que busques autoemplearte, es necesario que no descuides aspectos como el ahorro o la seguridad social. Pon atención y afíliate como trabajador independiente al IMSS y busca una Afore en la que te puedas inscribir de forma independiente para que empieces a ahorrar para tu retiro.



Cuidado con apretar un solo clic



Los millennials son prácticamente nativos tecnológicos y son de los mayores compradores en línea. Y comprar en línea puede convertirse peligrosamente en algo muy sencillo. Tan sencillo como dar un solo clic. Por ello, es importante ponerle un freno al dedo, ya que esto podría lastimar los bolsillos de más de uno. Esto, aunado a que no acostumbran llevar un registro de sus gastos, puede convertirse en un verdadero problema. Ojo con el impulso y a poner más cuidado en la reflexión antes de hacer una compra.



Ojo con el tarjetazo en la fiesta



¿Otra copita? No sin antes analizarlo bien. En México cuando las personas toman, lo hacen en serio y en grandes cantidades, según el "Programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas" de la Secretaría de Salud. Así que si bebes o si te gusta salir a cenar seguido sabes que se puede gastar mucho dinero en ello. Mucho. Precisamente por ello, necesitas tener cuidado, porque casi te aseguramos que si no cuidas tu dinero y te avientas a dar el tarjetazo, muy probablemente vas a tener culpa por ello. 40% de los mexicanos siente culpa por pagar bebidas alcohólicas con su plástico, según una encuesta realizada por ComparaGuru.com. Si pagas con tu plástico el consumo de la fiesta del fin de semana y encima no lo pagas a tiempo, harás un desastre con tus finanzas, además de que te arriesgarás a un fraude de tarjeta de crédito o débito. La recomendación es destinar un presupuesto con anticipación para este rubro y ceñirte a él o si de plano no puedes controlarte, dejar el plástico en casa y llevar sólo el dinero que piensas gastar.



Confiarte de más en la protección de tus padres



Hoy, más que nunca, los jóvenes están viviendo en casa de sus padres en vez de decirle "hola" a la independencia. De acuerdo con una investigación del Pew Research Center, por primera vez en 130 años, los adultos entre 18 y 34 años viven más en sus padres que con una esposa o compañero. En México, la situación es similar. 74.9% de los más jóvenes (entre 15 a 29 años) viven con sus papás, según la Encuesta Nacional de Juventud. No hay que culparlos: Los salarios bajos y poco competitivos han forjado esta realidad, al menos en México.



Pero precisamente esto no debe de jugarte en contra. Vivir con ellos y bajo su protección no quiere decir que no le pongas atención a tus finanzas, que no registres tus gastos o que dejes que ellos se encarguen de tus gastos y que no ahorres.



Pensar en el ahorro sólo a corto plazo



Ahorrar no sólo sirve para comprarte un coche o un Xbox. De hecho, el ahorro es una herramienta que te puede ayudar a cumplir tus metas a largo plazo y a vivir de la manera en la que tú quieres. Por desgracia, los jóvenes mexicanos que hoy tienen entre 20 y 30 años ven el ahorro como una herramienta a corto plazo que les ayudaría más bien a enfrentar una emergencia o adquirir un bien inmueble, según encontró el sondeo "¿Qué piensan los millennials mexicanos del ahorro para el retiro?" realizado por la Consar.



Sólo uno de cada cinco ven el ahorro como un mecanismo para mejorar su futuro y más de la mitad tiene la motivación de ahorrar pero más bien para enfrentar un imprevisto o una emergencia.



Aunque pensar en el retiro es algo muy abstracto, es necesario hacer un esfuerzo y empezar a prepararse para cuando llegue ese día. ¿Te imaginas viviendo con 30% de tu sueldo cuando seas un adulto mayor? Si no ahorras más de lo que ahorras ahora de manera obligatoria en el trabajo –en el caso que estés afiliado al IMSS– vas a recibir sólo este porcentaje para cuando seas mayor. Si quieres recibir más o si de plano no tienes esta prestación y trabajas por honorarios, empieza a ahorrar ya.