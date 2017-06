Descarta Sergio Ascencio aspirar a cargo público

Antes de aspirar a un cargo público en 2018, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato, Sergio Ascencio Barba aseguró que concluirá los proyectos para impulsar al sector turístico de la localidad.

La cercanía del proceso electoral ha arrojado nombres de posibles aspirantes a la Presidencia Municipal de Irapuato y otros cargos de elección popular, entre los que se encuentran el del empresario del sector turístico local.

“Ahorita no puedo decir, tengo que terminar la encomienda con los agremiados, he sido una persona que me gusta mucho terminar mis metas, necesito consolidar eso, me faltan 2 puntos, terminando tendríamos que ver qué sucede, como está”, dijo.

Ascencio Barba refirió que entre los proyectos que aún falta por culminar se encuentra la Zona Metropolitana para el sector hotelero, que incluye municipios de la región, así como formar una asociación estatal fuerte.

Indicó que se han dado avances considerables en el fortalecimiento del sector hotelero de la ciudad, junto a los agremiados y empresarios de otros municipios, por lo que su decisión de contender aún no está clara.

Agregó que su presencia en reuniones de talla política y eventos públicos de mandatarios de la entidad no significa que esté buscando una candidatura, sino el apoyo para la asociación de Hoteles y Moteles y al sector en el que se desempeña.

“La verdad es que la vocación por el turismo la tengo, mi tema iría muy arraigado a esa cuestión desde el punto donde se tenga que manejar, creo que lo podemos hacer por el bien de Irapuato”, finalizó.