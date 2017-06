Pide más de 20 mdp para rehabilitación

Más de 20 millones de pesos de recurso federal fue lo que solicitó el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez a la Diputada del PAN, Lorena Alfaro García, para la rehabilitación del Jardín Principal y el Mercado Hidalgo.

En la toma de protesta del nuevo Consejo Consultivo de Rescate al Centro Histórico, Ortiz Gutiérrez indicó que se requieren más de 10 millones de pesos para rehabilitar el Mercado Hidalgo de forma integral, por lo que buscarán el apoyo federal.

“Le pediría al Ayuntamiento que me ayuden para que en 2018 podamos destinar los recursos necesarios para darle una remodelación integral al mercado, creo que vale la pena”, dijo.

Comentó que aún se debe hacer un análisis de las necesidades del recinto comercial, pues en inicio se ha notado que falta trabajo en la instalación eléctrica, los techos y baños, así como cambio total de la imagen.

Ortiz Gutiérrez indicó que, además, debe replantearse el proyecto de modernización del Jardín Principal sin afectar su sustentabilidad, a modo de que se convierta en la entrada del Centro Cultural en Presidencia Municipal.

“Se ha hecho una inversión inicial para la remodelación del exterior, Lorena (Alfaro) te voy a comprometer públicamente porque necesitamos más dinero de la parte federal para la restauración de la parte interior que anda por el orden de los 20 millones de pesos”, refirió.

Enfatizó que aunque no es una obra de urgencia o prioritario, artísticamente podría generar un cambio para el recinto cultural que está por concretarse, pues ya se tiene el proyecto ejecutivo registrado.

No cierra puerta

Aunque el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez señaló que ya había agotado los esfuerzos para poner en marcha el Centro Paralímpico Nacional, el Alcalde indicó que aún no cierra la puerta al tema.

“Yo todavía no cierro la puerta, todavía estamos en tratos, no cerraría la puerta, les aviso cuando ya no haya avance, pero todavía tengo mis esperanzas”, finalizó.