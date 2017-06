Realmente el 'Ascenso Mx' es el 'infierno'

Cuando la pelota rueda, las clases sociales también quedan diferenciadas, sobre todo en el futbol mexicano. Militar en el Ascenso MX priva a algunos clubes de las prerrogativas que gozan los que pertenecen a la categoría principal. Uno de los más relevantes es el pago por transmitir sus partidos como local a través de la televisión.

Son los “Pobres MX”. Equipos que deben ingeniárselas para subsistir sin el ingreso más importante que suele tener cualquier institución.

“Realmente la plaza es la que te da el valor de mercado. Hay algunas en el Ascenso que no reciben alguna compensación económica por los derechos de transmisión y hay otras que guardan un interés comercial”, comparte Antonio Núñez, presidente de los Dorados de Sinaloa, vía telefónica. “De esos, puedo hablar de Dorados, Atlético San Luis, Mineros de Zacatecas, U. de G., Tampico-Madero... Se me escapará alguno más. Pero, fuera de ellos, no creo que otro reciba compensación económica”.

Los pocos que reciben lo hacen en pesos. El promedio, por torneo, es de 750 mil, a diferencia de los que están en el Máximo Circuito, cuyos contratos con las televisoras se firman en dólares y siempre superan el millón.

“Está claro que es muy diferente: 20 o 25 veces menor a lo que te dan en Primera División”, sentencia Núñez. “Es igual con ellos (los clubes de la Liga MX), hay equipos que representan un mayor interés comercial. No hay un estándar. Te califican según lo que pueda tener la televisora en términos de rating”.

“También es mentira que el que recién asciende reciba un dineral. Es una compensación económica muy diferente a lo que se da en el Ascenso, pero también es bastante distinto al que recibirían los Top Tres de la Primera División”.

Pero el club culichi sí está en el grupo de los reciben ese dinero. No es el caso de los Potros UAEM, transmitidos por TVC Deportes, empresa que no les remunera por ese concepto.

“No tenemos esa liquidez por medio de la televisora, pero sí nos han apoyado mucho en darle difusión al proyecto”, reconoce Moisés Brito, director deportivo del conjunto mexiquense. “Con ningún patrocinador tenemos un contrato millonario; al contrario, pensamos hacer alianzas comerciales para que vayamos juntos”, añade.