Se va Gustavo Matosas de Cerro Porteño

Sin pena ni gloria, es como deja Gustavo Matosas la dirección de Cerro Porteño.

Medios paraguayos califican así la decisión del ex entrenador de la Fiera tras sus resultados con el equipo.

Según el diario 10 de Paraguay, Matosas tuvo resultados pocos favorables, de 13 partidos de local, ganó 7, empató 1 y perdió 5.

Matosas en su corto paso por Cerro Porteño despotricó contra todos, acusando que no necesitaba tiempo si no jugadores de su gusto, señala el D10 de Paraguay.

Am publicó el pasado 19 de enero, que Matosas está bloqueado en el futbol mexicano, según Fernando Pavón, un promotor del futbol, en una entrevista con Futbol Picante de ESPN.

El empresario uruguayo acusó a Greg Taylor, un promotor con mucha influencia en el futbol mexicano.

"Dejé de hacer cosas con él o recomendarle jugadores a él, fue en el mismo momento en que Gustavo (Matosas) rompió relaciones con él y bueno hace dos años que cero contacto", señaló el empresario luego de una editorial de José Ramón Fernández donde se le vincula con Greg Taylor.

Antes de llegar a Cerro Porteño, Matosas también tuvo problemas extra cancha en Arabia donde dirigía a Al-Hilal.

Según el reportero Odín Ciani, de la cadena ESPN, Matosas acumulaba dos meses sin cobrar su sueldo.

Entrenamiento en Cerro Porteño

Matosas en su paso por León