Torrente contento con el plantel actual

A menos de que una oferta inesperada deje el plantel incompleto y se tenga la necesidad de buscar un nuevo refuerzo, Javier Torrente ya tiene a todos los jugadores que necesita para encarar el Apertura 2017.

Luego de poco más de una semana de pretemporada en Pachuca, La Fiera reanudó sus entrenamientos ayer en Casa Club con la tranquilidad que deja el trabajo bien planeado, al menos esto aseguró el domador felino que a diferencia de la campaña pasada, puede contar con todos los jugadores de su equipo.

“La primera semana fue muy positiva, en todos los trabajos pudimos hacer los estudios y estar juntos. Todos están a disposición excepto Equihua (Miguel Herrera) que estaba con un problema en la planta del pie (...) Es algo momentáneo, de máximo cuatro o cinco días, no algo tan grave”, señaló el timonel.

Quien aseguró que luego de tantos dimes y diretes, el defensor paraguayo Iván Piris reportará con León para la presentación oficial de los refuerzos felinos para la campaña.

“Hace unos días me avisaron que se había acordado todo y estaría llegando para ponerse a disposición. Es un nombre importante y en todos los años ha jugado una media de 30 partidos mínimo. Ya está adaptado a la Liga MX y eso es bueno”.

Esta última característica, que los jugadores no necesiten un proceso largo de adaptación, es la que buscarían principalmente los directivos de León en caso de que se necesite un nuevo refuerzo.

“Si sale alguien buscaríamos a alguien más, pero si no, nos quedaríamos con este plantel. No sabemos que pueda pasar si surgiese del exterior alguna venta sorpresiva”.

Agregó: “Si vienen del exterior por Novaretti o Mauro Boselli, vamos a intentar retenerlos, pero si la dirigencia toma la decisión de que emigren, buscaríamos un remplazo de nivel similar”.