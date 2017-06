Alistan explosión musical

Candy y Vaya futuro tienen listo el repertorio para hacer estallar las bocinas del Maybach Concert Hall.

Como parte del segundo ciclo del Circuito Indio, ambas bandas se preparan hoy para mostrar lo mejor de su música.

Los primeros en tomar la palabra fueron los integrantes de Candy.

“Me parece que -Circuito Indio- es una iniciativa importante porque hoy en día nadie quiere tomar los riesgos (de una gira); ya no se están desarrollando las bandas como antes, así que este tipo de iniciativas son importantes para crear una plataforma en donde los músicos solamente se tienen que preocupar por tocar, y también de promocionar un poco; pero fuera de eso el riesgo que normalmente no corre, pues con el hospedaje, la comida, con el transporte, todo eso, son gastos en los que incurres y si no lo recuperas en taquilla, pues pagas por tocar y llevar tu música a otros lugares”, consideró Valentina, integrante de la agrupación.

Sobre la invitación, los integrantes de Candy señaron que fue gracias al conecte entre su disquera y Ocesa.

Por lo pronto, se mantienen ocupados en la promoción de su primer disco, que se grabó en los estudios Panoram (de Zoé).

“Estamos promocionando el disco más reciente que se llama 'Atlas', lo grabamos en Panoram y lo hicimos junto a Phil Vinall que es un inglés que la mitad del año vive en México y la otra en Reino unido. En este disco manejamos otro tipo de sonido, mantuvimos nuestras esencia que es más de rock, sintetizadores y mantuvimos las melodías pop en la voz. Es un disco conceptual que gira en torno al ocultismo, tarot, y vamos a seguir promocionándolo”.

El rock es rudo

Por su parte, Vaya Futuro compartió anécdotas que tienen que ver con los venues donde se han presentado, como parte del Circuito Indio.

“Ha sido un gran aprendizaje, porque algunos de los venues son espacios reducidos y yo como baterista, me he tenido que acoplar a los espacios. Son anécdotas que nos quedan, por ejemplo, somos cinco y en una ocasión el bajista se estaba moviendo mucho y el tecladista se estaba cuidando de que no se cayeran sus cosas (risas)”, platicó.

La banda se encuentra en promoción de su nuevo sencillo “Tips ir de viaje”, que será parte de su nuevo disco, a la venta en septiembre.

“Es totalmente conceptual y sí quisimos expresar esto a diferencia del primer disco. Es una temática, más movido”,

La cita para acudir este viernes a checar las bandas es a partir de las 8 de la noche. El costo para verlos este viernes es de 100 pesos.