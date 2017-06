Exigen Taxis Verdes igualdad de condiciones

Con una jornada de casi seis horas de manifestaciones que incluyó bloqueos en vialidades principales de la ciudad, decenas de taxistas exigieron al Instituto de Movilidad del Estado la salida de lo que señalan como centenares de unidades piratas de Uber.



En una convocatoria que se dio a conocer por volantes y fue replicada en redes sociales, se había señalado que ayer a las 9 de la mañana, a las afueras de Walmart Clouthier, iniciaría una caravana de taxis para protestar contra las unidades piratas de la plataforma de transporte ejecutivo Uber.



Sin embargo, no fue sino hasta casi las 10:15 horas que unidades de las conocidas como taxis verdes se reunieron en el estacionamiento de la tienda Sam´s Club de la avenida Manuel J. Clouthier. Poco a poco se sumaron más vehiculos y los conductores expusieron sus motivos.



“Nosotros lo que estamos haciendo es una protesta para que todo esté conforme a la ley y el estado de derecho. No sabemos cuántos piratas andan, unos dicen que tres mil otros que cuatro mil”, indicó José Reyes Torres, uno de los inconformes.



“Nos exigen tarjetón, licencias, antidoping, buenas unidades y sin embargo ellos hacen lo que quieren y trabajan como quieren”, acusó otro de los choferes.



Ademas del contingente que se agrupaba en el centro comercial, los propios taxistas habían advertido que saldrían dos grupos más desde Soriana Satelite y Outlet Mulza.



Según dijeron, se reunirían los tres grupos a las afueras de las instalaciones del Instituto de Movilidad del Estado, ubicadas en la esquina de Mérida y Adolfo López Mateos, para ahí externar sus inconformidades.



Igualmente habían anunciado la participación de miles de unidades, pues llegarían más procedentes de otros municipios cercanos, pero finalmente fueron no más de 60 vehículos los que integraron la movilización y en su mayoría partieron de la zona del Campestre.



Provocan caos vial

Poco después de las 11:00 de la mañana el contingente principal partió desde las afueras de Plaza Mayor para avanzar por Manuel J. Clouthier, y despuss tomar Adolfo López Mateos hacia el Centro Histórico.

El avance del contingente fue vigilado por elementos de la Dirección de Tránsito y de la Policía Municipal, con quienes se acordó usar solo el carril derecho de esta vialidad.



Al menos en tres ocasiones los manifestasen que iban al frente se detuvieron para esperar a los que se rezagaban, pero en la esquina de López Mateos y Malecón, la obstrucción fue por más de diez minutos bloqueando dos carriles del sentido hacia Silao.



Esta acción, sumada a las obras en los paraderos del Sistema Integrado de Transporte, complicó el trafico de Adolfo López Mateos desde Malecón del Río hasta Parque Hidalgo, y en consecuencia el de todas las zonas aledañas a este tramo.



Después del bloqueo en López Mateos, avanzaron hacia las oficinas de am, donde mostraron su inconformidad con publicaciones anteriores sobre el servicio que otorgan.



Después de un bloqueo de Calzada de los Héroes de casi 15 minutos, finalmente se dirigieron hacia las oficinas del Instituto de Movilidad.