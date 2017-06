Pide Alcalde denunciar

El alcalde de León, Héctor López Santillana, aseguró que el número de detenciones en la localidad ha aumentado, sin embargo, la falta de denuncia o debido al nuevo Sistema de Justicia Penal muchos de los delincuentes quedan en libertad, lamentó.

“Estamos comprometidos a seguir trabajando muy fuertemente en aras de construir la seguridad en nuestro municipio, entendemos bien la problemática que se está viviendo y estamos buscando ir a la raíz del problema, no estamos buscando pretextos sino que estamos coordinando las acciones y seguiremos trabajando”, enfatizó.

El problema de la inseguridad es un fenómeno que tiene dimensiones nacionales, por lo tanto se requiere la participación de los tres órdenes de gobierno y el involucramiento de los diferentes poderes para generar una atención muy efectiva.

El Municipio está comprometido para trabajar de una forma en la que no se genere impunidad, el problema no es la vigilancia, pues las cifras demuestran que se logran las detenciones. La dificultad es que no se logra la justicia que los mexicanos anhelan gracias a la situación actual de las leyes del país, agregó el primer edil.

“Definitivamente, yo creo que en todos los casos cuando ven que un delincuente que la hace no la paga genera una desmotivación y un desaliento y un temor entre la sociedad, lo que tenemos que buscar es que el que la haga la paga y la pague de manera fuerte y firme para procurar que se restablezca el clima de tranquilidad que necesitamos”, expresó.

Por último, López Santillana sostuvo que el gobierno local trabajará con las otras autoridades para buscar la manera de modificar las leyes, de tal manera que se establezcan los criterios y las normas que permitan sancionar a los delincuentes.