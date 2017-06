Rechaza PAN despidos por Sinhué

Alfredo Ling Altamirano, dirigente municipal del PAN en León, aseguró que su partido no da indicaciones para despedir a nadie en cargos públicos.



“En el partido no acostumbramos este tipo de prácticas, ni se da línea a las presidencias municipales para que actúen de esa manera”, comentó.



“Es una administración municipal independiente que toma una decisión y no sé si las persona afectadas quieran involucrar al partido indebidamente; que lo arreglen en el partido como tal, no es de mi municipio y el partido no es un tribunal laboral”, señaló el dirigente.



En Dolores Hidalgo, Anaís Lorena Romero Hernández y Margarita Aguilar denunciaron que fueron despedidas de sus cargos: subdirectora de Desarrollo Social y coordinadora del Centro Gerontólogico del DIF, respectivamente, por no apoyar el proyecto político de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.



El panista pidió tanto a Rodríguez, secretario de Desarrollo Social y Humano, como al senador Fernando Torres Graciano enfocarse en sus respectivos puestos públicos y no en buscar la gubernatura.



“Creo que deben seguir trabajando en sus cargos, que tienen que dar resultado en los términos que establece los cargos que cada uno ostenta, en lo que estén haciendo actualmente y pueden aspirar el día de mañana a otra cosa, pero no acelerar el paso cada quien”, aseveró Ling Altamirano.



Cabe destacar que am buscó al senador Fernando Torres Graciano y a la Dirigencia Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) pero ninguno ofreció alguna postura sobre lo sucedido.