***PRUEBA DE FUEGO



El secre del Ayuntamiento, Jesús López Gómez, y el equipo jurídico del Municipio tienen ante sí la prueba de fuego para mostrar que no pierden todas.



***A LA BASURA



Con la reposición del fallo de la licitación del servicio de recolección de basura, el equipo jurídico tiene oportunidad de sacarse la espinota que les ha dejado casos como el del Estadio y el Parque Metropolitano.



***SIN ERRORES



A todos ellos les toca confrontar, fundar y motivar el fallo que ordenó reponer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y en este caso no hay margen de error, pues cualquier falla le costaría al Municipio millones de pesos y muchos disgutos.

***ANTES DE LA FECHA



La fecha máxima para que el Municipio dé cumplimiento a la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y reponga el fallo de la licitación para la recolección de la basura es el 28 de junio, sin embargo, el alcalde Héctor López Santillana ya giró instrucciones para que esto ocurra la próxima semana.



*REVISIONES DIARIAS



Al parecer, el Alcalde no quiere dejar todo a última hora, por eso los involucrados en el tema, como el director del Sistema de Aseo Público de León, Roberto Centeno; el secretario de Ayuntamiento, Chuy López Gómez, y los integrantes de la comisión especial, tienen reuniones casi a diario.



*ECHAN MONTÓN



Para no dejar cabos sueltos que puedan abrir la puerta a Red Recolector o algunas de las otras empresas participantes a tener ventajas en una posible disputa legal, en la redacción del fallo están participando 19 funcionarios del área jurídica del Municipio.



*CONSEJOS PARTICULARES



Hasta ahora no se han contratado abogados externos, pero en Presidencia Municipal reconocen que se están apoyando de otros abogados particulares para que los apoyen en la redacción del documento que permitirá echar abajo un contrato que le ha salido muy caro al Municipio.



***SE UNEN TRANSPORTISTAS



El presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno, manifestó ayer que ya están en proceso con un notario público él y otros transportistas del estado a fin de establecer la Cámara Estatal de Transportistas que llevan planeando desde hace unos meses.



*POR UNEBUS



Cabe recordar que lo que los unió fue en su momento una inconformidad porque llegara el proyecto de transporte intermunicipal Unebus, y parece que les dio resultado, pues del proyecto original que anunció el gobernador Miguel Márquez Márquez, al final casi que sólo quedó el nombre, bien dicen que la unión hace la fuerza y los transportistas ya lo comprobaron.

***POLICÍAS EN LA MIRA



Luego de que la semana pasada dos elementos de la corporación de Policía Municipal fueran asesinados, de pronto a todos en el Ayuntamiento les surgió la preocupación por ellos y las condiciones en las que trabajan.



*CUIDAR A LA CORPORACIÓN



La propuesta de ver por la seguridad de los elementos fue del regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, quien señaló que es necesario que los elementos se puedan llevar sus chalecos antibalas al salir su turno como una medida de protección y convocó a una mesa de trabajo, que aceptó con urgencia el presidente de la comisión en la materia, Luis Ernesto Ayala.



*REUNIÓN



Pero del dicho al hecho... todos los integrantes del Ayuntamiento fueron invitados a formar parte de esta mesa de trabajo el pasado martes. Sin embargo, sólo asistieron: Sergio Contreras Guerrero (PVEM), los panistas José Luis Manrique Hernández, Luis Ernesto Ayala Torres, Salvador Ramírez Argote y Ana María Esquivel, a los demás les pasó de noche la reunión.



*PRESENTES



También asistieron las autoridades de Seguridad, desde el secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña y el director de Policías, José Carlos Ramos Ramos. La propuesta para que los elementos puedan llevarse sus chalecos antibalas sigue en la mesa.



*OTRA PROPUESTA



El que sí parece tener urgencia en mejorar las condiciones de los policías también es el panista José Luis Manrique, quien quier reactivar el programa León Agradecido. Ya tuvo una reunión con líderes empresariales y con las autoridades en Seguridad, a ver qué resulta.

***SANCIÓN A DIPUTADOS



Para el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Navarro Saldaña, la ley no tiene interpretaciones; la ley se cumple y por eso sigue firme el descuento a sus compañeros de oposición por haber abandonado la sesión, como protesta en relación al trámite que se dio a una iniciativa legal relacionada con mercados públicos.



*TODOS PAREJOS



Dice que la Ley Orgánica es clara en el sentido de que si un diputado retira su tarjeta del sistema electrónico de votación tiene falta, sin embargo, desde que se puso en uso el sistema electrónico no se le ha descontado el día a ninguno de sus compañeros, aún y cuando su compañera Sagrario Villegas es una de las diputadas que acostumbra a retirarse antes de que terminen la sesiones de Pleno.

***NO SE VA



El coordinador de los diputados del PRD, Gerardo Silva Campos, desmintió que se vaya a unir a la filas del Morena, como lo había anunciado la dirigencia estatal de este partido, cuando también se informó de la visita de Andrés Manuel López Obrador en próximos días a León.



*¿POSIBLE ALIANZA?



El legislador reconoció que sí lo han invitado a participar con este partido porque tiene muchos amigos en otro lado, y que no descarta que rumbo al proceso electoral el PRD y Morena en Guanajuato pudieran limar asperezas y consolidar una alianza.